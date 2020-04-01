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1 апреля 2020, 14:37



Форпост под присмотром. На Диксоне построят базу подводных лодок.

Глава Таймыра отметил, что для базы выделены земельные участки. Также исследовано дно побережья, где планируется её разместить. В настоящее время на Диксоне ведётся строительство новой пограничной заставы. Для военных возводится общежитие, административное здание и другие помещения, технические службы, площадка для вертолётов. Напомним, посёлок городского типа Диксон - самый северный населённый пункт России. Он расположен на острове Диксон и на материковой части. Морской порт Диксон является самым северным в России. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:148 На территории посёлка городского типа Диксон будет построена база для ремонта подводных лодок, сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Евгений Вершинин во время встречи с жителями посёлка. Информация об этом размещена на сайте «Морские вести России».Глава Таймыра отметил, что для базы выделены земельные участки. Также исследовано дно побережья, где планируется её разместить. В настоящее время на Диксоне ведётся строительство новой пограничной заставы. Для военных возводится общежитие, административное здание и другие помещения, технические службы, площадка для вертолётов.Напомним, посёлок городского типа Диксон - самый северный населённый пункт России. Он расположен на острове Диксон и на материковой части. Морской порт Диксон является самым северным в России.Фото Дениса Кожевникова