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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:14 Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Льва Нетто, судьба которого тесно связана с историей Норильска.
18:04 Завтра, 2 апреля, изменится режим работы светофоров на двух норильских перекрёстках.
16:50 Норильские полицейские на патрульных автомобилях призывают граждан оставаться дома.
16:09 В Красноярском крае количество заболевших коронавирусом достигло 20. Среди них двое детей.
15:57 Долг Родине. Сегодня в России начался призыв на военную службу, однако сроки отправки новобранцев к месту службы сдвинуты.
15:26 Памятки по часам. Главные часы Красноярска, которые местные жители называют «Красноярский биг-бен», стали транслировать призыв к жителям оставаться дома.
15:24 Из-за всеобщего карантина режим работы поликлиник и больниц меняется.
15:18 Держим уровень. Власти Красноярского края выделят в 2020 году на субсидирование авиаперевозок в районах Крайнего Севера 159,9 млн рублей.
14:37 Форпост под присмотром. На Диксоне построят базу подводных лодок.
14:27 Скоро навигация. Инспекторы государственного портового контроля администрации «Енисейречтранс» провели 101 проверку на судах.
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