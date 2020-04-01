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1 апреля 2020, 15:18



Держим уровень. Власти Красноярского края выделят в 2020 году на субсидирование авиаперевозок в районах Крайнего Севера 159,9 млн рублей.

Авиация является единственным круглогодичным средством доставки грузов и людей в районы Крайнего Севера Красноярского края. В рамках краевой государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год выделено 159,9 млн руб., что позволит выполнить 936 рейсов и перевезти 34 470 пассажиров. Речь идёт о перевозке пассажиров из отдалённых посёлков и обратно. Для сравнения: в 2019 году из краевого бюджета было выделено 989,4 млн рублей. В то же время министр отметил, что, несмотря на ежегодно растущий объём финансовой поддержки пассажироперевозок воздушным транспортом из бюджета Красноярского края, ситуация в данном сегменте рынка принципиально не меняется, поскольку «возможности регионального бюджета ограничены», отметил министр. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:132 Об этом ТАСС сообщил министр транспорта краевого правительства Константин Димитров.Авиация является единственным круглогодичным средством доставки грузов и людей в районы Крайнего Севера Красноярского края. В рамках краевой государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год выделено 159,9 млн руб., что позволит выполнить 936 рейсов и перевезти 34 470 пассажиров. Речь идёт о перевозке пассажиров из отдалённых посёлков и обратно. Для сравнения: в 2019 году из краевого бюджета было выделено 989,4 млн рублей. В то же время министр отметил, что, несмотря на ежегодно растущий объём финансовой поддержки пассажироперевозок воздушным транспортом из бюджета Красноярского края, ситуация в данном сегменте рынка принципиально не меняется, поскольку «возможности регионального бюджета ограничены», отметил министр.Фото Дениса Кожевникова