Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43085

1 апреля 2020, 15:24



Из-за всеобщего карантина режим работы поликлиник и больниц меняется.

Все лечебные учреждения края будут оказывать медицинскую помощь гражданам. Однако в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в Красноярском крае коронавирусной инфекции, изменяется режим работы поликлиник и больниц. Министерство здравоохранения рекомендует руководителям лечебно-профилактических учреждений провести соответствующие организационные мероприятия. В частности, в стационарах переносятся сроки получения плановой медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров, за исключением уже назначенных дат госпитализации. Рекомендовано активно применять телемедицинское консультирование. Принципы оказания экстренной помощи не меняются. В поликлиниках прекращается предварительная запись на приём плановых пациентов - как к участковому врачу-терапевту или педиатру, так и к врачам-специалистам. Работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая амбулаторную стоматологическую помощь, будет организована с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи. Неотложная помощь будет оказываться всем, кто в ней нуждается. Приостановлено до особого распоряжения проведение медицинских осмотров и диспансеризации. Организована дистанционная выписка льготных рецептов. На приоритетном контроле медиков - оказание медицинской помощи на дому больным с температурой и респираторными симптомами, которые вернулись из-за рубежа в последние 14 дней, а также - пациентам старше 60 лет. Фото Ирины Яринской

Просмотров:138 Минздрав края разъяснил, как работают медицинские организации в условиях угрозы распространения коронавируса.Все лечебные учреждения края будут оказывать медицинскую помощь гражданам. Однако в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в Красноярском крае коронавирусной инфекции, изменяется режим работы поликлиник и больниц.Министерство здравоохранения рекомендует руководителям лечебно-профилактических учреждений провести соответствующие организационные мероприятия.В частности, в стационарах переносятся сроки получения плановой медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров, за исключением уже назначенных дат госпитализации. Рекомендовано активно применять телемедицинское консультирование. Принципы оказания экстренной помощи не меняются.В поликлиниках прекращается предварительная запись на приём плановых пациентов - как к участковому врачу-терапевту или педиатру, так и к врачам-специалистам. Работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая амбулаторную стоматологическую помощь, будет организована с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи. Неотложная помощь будет оказываться всем, кто в ней нуждается.Приостановлено до особого распоряжения проведение медицинских осмотров и диспансеризации. Организована дистанционная выписка льготных рецептов.На приоритетном контроле медиков - оказание медицинской помощи на дому больным с температурой и респираторными симптомами, которые вернулись из-за рубежа в последние 14 дней, а также - пациентам старше 60 лет.Фото Ирины Яринской