Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43086

1 апреля 2020, 15:26



Памятки по часам. Главные часы Красноярска, которые местные жители называют «Красноярский биг-бен», стали транслировать призыв к жителям оставаться дома.

Фото из открытого источника

Просмотров:110 Каждый час звучит обращение: «Дорогие красноярцы! Оставайтесь, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких». Жители города будут слышать это с 9.00 до 22.00 до 5 марта. Красноярские часы - одна из главных достопримечательностей города. Башня в здании администрации существует с семидесятых годов ХХ века. Изначально на ней стояло электронное табло. В сентябре 2001 года вместо него установили циферблат.Фото из открытого источника