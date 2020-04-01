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1 апреля 2020, 15:57



Долг Родине. Сегодня в России начался призыв на военную службу, однако сроки отправки новобранцев к месту службы сдвинуты.

В связи с распространением коронавируса новобранцев, призванных этой весной, отправят к местам службы не раньше 20 мая, о чем вчера сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве пояснили, что такое решение принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска внесены коррективы. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что отмена или перенос призыва не предусматриваются, но новобранцы пройдут обязательный двухнедельных карантин после прибытия в воинские части. Пункты сбора в военкоматах перейдут на особый режим работы. В них установлены несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые смогут экстренно эвакуировать выявленных заболевших. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:133 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. По официальным данным, в период с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны отправиться 135 тысяч молодых людей.В связи с распространением коронавируса новобранцев, призванных этой весной, отправят к местам службы не раньше 20 мая, о чем вчера сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве пояснили, что такое решение принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска внесены коррективы. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что отмена или перенос призыва не предусматриваются, но новобранцы пройдут обязательный двухнедельных карантин после прибытия в воинские части.Пункты сбора в военкоматах перейдут на особый режим работы. В них установлены несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые смогут экстренно эвакуировать выявленных заболевших.Фото Дениса Кожевникова