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1 апреля 2020, 16:09



В Красноярском крае количество заболевших коронавирусом достигло 20. Среди них двое детей.

Подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» в крае ждут 7 человек (+1 за сутки). «Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторное обследование», — пояснили в Роспотребнадзоре. По всем вопросам, касающимся медицинской помощи, по-прежнему можно звонить в регистратуру и колл-центры поликлиник по месту жительства либо на телефон горячей линии 8-800-100-56-53.

Просмотров:249 Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что ещё 6 человек получили подтверждение, что они больны коронавирусом. Таким образом в регионе зафиксировано уже 20 случаев заболевания, в том числе двое детей. В Норильске заболевших нет.Подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» в крае ждут 7 человек (+1 за сутки).«Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторное обследование», — пояснили в Роспотребнадзоре.По всем вопросам, касающимся медицинской помощи, по-прежнему можно звонить в регистратуру и колл-центры поликлиник по месту жительства либо на телефон горячей линии 8-800-100-56-53.