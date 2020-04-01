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1 апреля 2020, 16:50



Норильские полицейские на патрульных автомобилях призывают граждан оставаться дома.

Внимание норильчан полицейские привлекают с помощью громкоговорителей, установленных на патрульных машинах, обращение к горожанам предваряет звук сирены. Для патрулирования города и районов созданы дополнительные наряды. Одновременно с этим дорожные полицейские следят за безопасностью на дорогах и выявляют грубые дорожные нарушения. Патрулирование улиц и информирование граждан через громкоговорители будет выполняться с учётом эпидемиологической обстановки. Фото Виктора Пихтаря

Просмотров:109 В Указе губернатора Красноярского края Александра Усса «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» говорится, что наш регион с сегодняшнего дня переходит в режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. А норильские полицейские призывают горожан больше думать о своей безопасности и об окружающих, а потому без лишней необходимости не нарушать самоизоляцию. Гражданам предписывается не покидать место жительства, за исключением случаев, когда им необходимо выполнять свои служебные обязанности, которые не приостановлены федеральными и краевыми правовыми актами.Внимание норильчан полицейские привлекают с помощью громкоговорителей, установленных на патрульных машинах, обращение к горожанам предваряет звук сирены. Для патрулирования города и районов созданы дополнительные наряды. Одновременно с этим дорожные полицейские следят за безопасностью на дорогах и выявляют грубые дорожные нарушения.Патрулирование улиц и информирование граждан через громкоговорители будет выполняться с учётом эпидемиологической обстановки.Фото Виктора Пихтаря