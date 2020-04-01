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1 апреля 2020, 18:04



Завтра, 2 апреля, изменится режим работы светофоров на двух норильских перекрёстках.

- На перекрёстках Ленинский проспект – улица Советская и Комсомольская – Советская изменятся режимы и длительность фаз работы светофоров. В связи с этим участникам дорожного движения нужно быть особенно бдительными при проезде через эти перекрёстки. Новый режим работы светофоров сохранится вплоть до сноса дома на Комсомольской, 20. В настоящее время выбирается подрядчик для выполнения работ по демонтажу. Проводятся подготовительные работы, – пояснил Олег Бурулёв. Напомним, что в городе уже есть два перекрёстка с особыми условиями пересечения транспортных потоков – это Нансена – Красноярская и Ленинский проспект – 50 лет Октября. Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, напомнил об административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора. В первый раз водителю придётся заплатить штраф в размере одной тысячи рублей, при повторном правонарушении предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырёх до шести месяцев. - Хочу обратить внимание водителей, что при повороте направо или налево они обязаны уступать дорогу пешеходам, которые идут по перекрёстку на разрешающий сигнал светофора. В этом случае пешеходы имеют преимущество. Также запрещён и сквозной проезд через дворы. За это предусмотрена административная ответственность в размере 1500 рублей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:55 Светофоры будут работать по-новому на перекрёстках Ленинский проспект - улица Советская, а также улиц Комсомольская - Советская. Изменение привычного режима светофоров связано с недавним закрытием для транспорта и пешеходов участка дороги в районе аварийного дома по Комсомольской, 20. Олег Бурулёв, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска, пояснил, что из-за закрытия участка дороги изменилось и направление транспортных потоков, в том числе - и движение маршрутных автобусов. Автобусы, которые едут со стороны улицы 50 лет Октября, сейчас идут по Ленинскому проспекту до перекрёстка с улицей Советской, а затем уходят по Советской на Комсомольскую и далее - по привычному маршруту.- На перекрёстках Ленинский проспект – улица Советская и Комсомольская – Советская изменятся режимы и длительность фаз работы светофоров. В связи с этим участникам дорожного движения нужно быть особенно бдительными при проезде через эти перекрёстки. Новый режим работы светофоров сохранится вплоть до сноса дома на Комсомольской, 20. В настоящее время выбирается подрядчик для выполнения работ по демонтажу. Проводятся подготовительные работы, – пояснил Олег Бурулёв.Напомним, что в городе уже есть два перекрёстка с особыми условиями пересечения транспортных потоков – это Нансена – Красноярская и Ленинский проспект – 50 лет Октября.Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, напомнил об административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора. В первый раз водителю придётся заплатить штраф в размере одной тысячи рублей, при повторном правонарушении предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырёх до шести месяцев.- Хочу обратить внимание водителей, что при повороте направо или налево они обязаны уступать дорогу пешеходам, которые идут по перекрёстку на разрешающий сигнал светофора. В этом случае пешеходы имеют преимущество. Также запрещён и сквозной проезд через дворы. За это предусмотрена административная ответственность в размере 1500 рублей.Фото Ирины Яринской