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1 апреля 2020, 18:14



Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Льва Нетто, судьба которого тесно связана с историей Норильска.

Несломленный и целеустремлённый Лев Нетто, вернувшись в Москву, окончил факультет приборостроения МВТУ им. Баумана, работал в Главном вычислительном центре Министерства судостроения. Активно поддерживал отношения с товарищами по Норильлагу, участвовал в деятельности московского общества «Мемориал». В 1985 году его наградили орденом Отечественной войны II степени. Он был среди тех, кто подписал письмо ветеранов Великой Отечественной войны с протестом против планов мэрии «украсить» город портретами Сталина. Лев Нетто, несмотря на всё пережитое в лагере, считал Норильск своей духовной Родиной, не раз навещал наш город. В последний приезд по приглашению Музея истории НПР в 2014 году он участвовал в работе круглого стола, посвящённого 60-летию восстания заключённых в Норильлаге. Лев Александрович всегда был искренним болельщиком Норильска. О всём пережитом в Норильлаге он рассказал в книге воспоминаний «Клятва», которую передал в библиотеки и Музей Норильска. Льва Нетто не стало в Москве 13 сентября 2017 года. Вечная и благодарная ему память от новых поколений норильчан. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:48 Участник Великой Отечественной войны, после освобождения из плена он был несправедливо осуждён по доносу и отбывал срок в Норильлаге. Известен как один из создателей Демократической партии России в норильских застенках, принимал участие в восстании заключённых в Горлаге в 1953 году. Лев Александрович, сын бывшего латышского стрелка, эстонца по происхождению, известен и как старший брат легендарного футболиста «Спартака» Игоря Нетто. В Норильлаге трудился на кирпичном заводе, работал токарем, участвовал в лагерной самодеятельности. После разгрома восстания находился в разных норильских лагпунктах - «Надежда», «Купец», «Западный». Его освободили в 1956-м со снятием судимости и поражением в правах, а в 1958-м полностью реабилитировали.Несломленный и целеустремлённый Лев Нетто, вернувшись в Москву, окончил факультет приборостроения МВТУ им. Баумана, работал в Главном вычислительном центре Министерства судостроения. Активно поддерживал отношения с товарищами по Норильлагу, участвовал в деятельности московского общества «Мемориал». В 1985 году его наградили орденом Отечественной войны II степени. Он был среди тех, кто подписал письмо ветеранов Великой Отечественной войны с протестом против планов мэрии «украсить» город портретами Сталина.Лев Нетто, несмотря на всё пережитое в лагере, считал Норильск своей духовной Родиной, не раз навещал наш город. В последний приезд по приглашению Музея истории НПР в 2014 году он участвовал в работе круглого стола, посвящённого 60-летию восстания заключённых в Норильлаге. Лев Александрович всегда был искренним болельщиком Норильска. О всём пережитом в Норильлаге он рассказал в книге воспоминаний «Клятва», которую передал в библиотеки и Музей Норильска. Льва Нетто не стало в Москве 13 сентября 2017 года. Вечная и благодарная ему память от новых поколений норильчан.Фото Ирины Даниленко