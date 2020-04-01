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1 апреля 2020, 18:39



Ансамбль современного танца «Фристайл» стал лауреатом третьей степени на международном конкурсе хореографического искусства «Берег талантов» в Дагомысе – ребята успели выступить до отмены всех мероприятий по стране.

В номинации «Современный танец» коллектив представил две хореографические постановки: «Истина» и «Хочу быть главной!». Эти два номера ансамблю поставила московский хореограф Лариса Полунина во время своих февральских мастер-классов в Норильске. Танец «Истина» привлёк внимание жюри взрослостью затрагиваемых вопросов. Изначально он ставился для танцоров постарше, но работа с Ларисой Полуниной помогла детям понять, что истина может быть у каждого своя, для этого возраст не имеет значения. В номинации «Уличная хореография» девчонки исполнили номер «Самураи» и «Маленькие шпионки». Олеся Шендрик, художественный руководитель ансамбля, говорит, что было непросто, но девчонки справились очень неплохо. Подробнее о гастрольном туре коллектива читайте в ближайшем номере «Заполярки». Фото из архива ансамбля

Просмотров:162 Конкурс проходил с 12 по 16 марта 2020 года, а его участниками стали хореографические коллективы со всей России. Конкуренция была серьёзной. Покорять сочинский Дагомыс отправились 28 танцоров от семи до 12 лет и два педагога. Но норильчане - а для многих это была первая поездка на такого рода конкурс - показали себя достойно и стали лауреатами третьей степени в номинациях «Современная хореография» и «Уличные направления».В номинации «Современный танец» коллектив представил две хореографические постановки: «Истина» и «Хочу быть главной!». Эти два номера ансамблю поставила московский хореограф Лариса Полунина во время своих февральских мастер-классов в Норильске. Танец «Истина» привлёк внимание жюри взрослостью затрагиваемых вопросов. Изначально он ставился для танцоров постарше, но работа с Ларисой Полуниной помогла детям понять, что истина может быть у каждого своя, для этого возраст не имеет значения.В номинации «Уличная хореография» девчонки исполнили номер «Самураи» и «Маленькие шпионки». Олеся Шендрик, художественный руководитель ансамбля, говорит, что было непросто, но девчонки справились очень неплохо.Подробнее о гастрольном туре коллектива читайте в ближайшем номере «Заполярки».Фото из архива ансамбля