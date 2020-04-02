Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43093

2 апреля 2020, 10:02



В Норильске зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте городской администрации.

А мы напоминаем о том, что в Красноярском крае действует введённый указом Губернатора режим самоизоляции. Необходимо оставаться дома, покидая его пределы только в случае крайней необходимости, и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в местах скопления людей (магазинах, поликлиниках и др.).

Просмотров:460 Как сообщает пресс-служба администрации, болезнь в обоих случаях протекает бессимптомно. Оба заражённых изолированы в городской больнице №2. Более подробную информацию власти обещают предоставить в течение дня.А мы напоминаем о том, что в Красноярском крае действует введённый указом Губернатора режим самоизоляции. Необходимо оставаться дома, покидая его пределы только в случае крайней необходимости, и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в местах скопления людей (магазинах, поликлиниках и др.).