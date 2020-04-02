Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43094

2 апреля 2020, 12:28



Российский футбольный союз продлил приостановку всех соревнований до 31 мая.

Также напомним, что первая финальная игра между клубами состоялась 13 марта в Норильске и завершилась победой хозяев площадки со счётом 1:0. Обладатель трофея будет определён по итогам двух встреч. Фото ТАСС

Просмотров:144 Таким образом, ответный матч финала Кубка России по мини-футболу, в котором в Югорске «Норильский никель» должен был сыграть против «Газпром-Югры», откладывается ещё на какое-то время. Ранее сообщалось, что поединок состоится в десятых числах апреля. Причина таких мер – распространение коронавирусной инфекции.Также напомним, что первая финальная игра между клубами состоялась 13 марта в Норильске и завершилась победой хозяев площадки со счётом 1:0. Обладатель трофея будет определён по итогам двух встреч.Фото ТАСС