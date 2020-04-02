Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43095

2 апреля 2020, 12:28



АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей.

За шесть онлайн-лекций, которые проведут сопартнеры и главные эксперты фирмы ADCONSULT Роман Пивоваров и Денис Баталин, слушатели узнают, как всего за несколько дней перевести бизнес во Всемирную сеть, как выбрать площадку для дистанционной продажи и подготовить контент для интернет-магазина, научатся качественному продвижению. Первый вебинар, посвященный как раз конверсии офлайн-бизнеса в онлайн, пройдет в эту пятницу в 17 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1292611/. Кроме того, в АРН продолжается работа горячей линии для предпринимателей. Её запустили с целью сбора информации о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Полученные данные позволят понять, как агентство, муниципалитет и другие профильные структуры способны помочь бизнесу пережить непростое время. Звонки принимаются в будни с 10 до 18 часов по телефону 8-913-499-0801. Также можно связаться по электронной почте businessarn@mail.ru. Для оперативной связи в письме необходимо указать контактный номер телефона.

Просмотров:128 Цель вебинаров – в короткие сроки научить предпринимателей эффективному ведению бизнеса в интернете.За шесть онлайн-лекций, которые проведут сопартнеры и главные эксперты фирмы ADCONSULT Роман Пивоваров и Денис Баталин, слушатели узнают, как всего за несколько дней перевести бизнес во Всемирную сеть, как выбрать площадку для дистанционной продажи и подготовить контент для интернет-магазина, научатся качественному продвижению.Первый вебинар, посвященный как раз конверсии офлайн-бизнеса в онлайн, пройдет в эту пятницу в 17 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1292611/.Кроме того, в АРН продолжается работа горячей линии для предпринимателей. Её запустили с целью сбора информации о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Полученные данные позволят понять, как агентство, муниципалитет и другие профильные структуры способны помочь бизнесу пережить непростое время.Звонки принимаются в будни с 10 до 18 часов по телефону 8-913-499-0801. Также можно связаться по электронной почте businessarn@mail.ru. Для оперативной связи в письме необходимо указать контактный номер телефона.