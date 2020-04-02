Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43096

2 апреля 2020, 13:13



В Норильск доставлены все лифты трёхлетнего плана капремонта.

Всего с начала года по программе капремонта в Красноярский край завезли 655 единиц нового оборудования. Ещё 84 лифта изготовлено красноярским производителем. В настоящее время идёт замена 401 лифта в территориях края, сообщается на официальном портале региона. В марте заменили первые лифты новой трёхлетки: в Норильске – 42 лифта в 12 многоквартирных домах, в Красноярске – 63 лифта в 9 многоквартирных домах. Все они приняты в эксплуатацию.

Просмотров:155 В Норильск по Северному морскому пути доставлены 254 единицы нового лифтового оборудования. По программе капремонта за три года новые лифты планируется установить в 95 многоквартирных домах Норильска и Таймыра. Сейчас 117 лифтов заменяют уже в 39 многоквартирных домах.Всего с начала года по программе капремонта в Красноярский край завезли 655 единиц нового оборудования. Ещё 84 лифта изготовлено красноярским производителем. В настоящее время идёт замена 401 лифта в территориях края, сообщается на официальном портале региона. В марте заменили первые лифты новой трёхлетки: в Норильске – 42 лифта в 12 многоквартирных домах, в Красноярске – 63 лифта в 9 многоквартирных домах. Все они приняты в эксплуатацию.