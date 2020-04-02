Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43097

2 апреля 2020, 13:18



АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей, чтобы научить эффективному ведению бизнеса в интернете.

Первый вебинар, посвященный как раз конверсии офлайн-бизнеса в онлайн, пройдет в эту пятницу в 17 часов. На первой лекции будут подробно обсуждаться следующие темы: • Продуктовая линейка: что нового предлагать клиентам, если удаленные продажи конкретных позиций невозможны в принципе? • Какие решения используются для организации доставки товаров? • Какие решения используются для дистанционного оказания услуг? • Инструменты для удаленной работы сотрудников: постановщики задач, видеоконференции, CRM, учет склада и заказов и т.д. • Мотивация, управление и контроль команды на удаленке. Для участия необходимо зарегистрироваться https://arnorilsk.timepad.ru/event/1292611/.

Просмотров:101 За шесть онлайн-лекций, которые проведут сопартнеры и главные эксперты фирмы ADCONSULT Роман Пивоваров и Денис Баталин, слушатели узнают, как всего за несколько дней перевести бизнес во Всемирную сеть, как выбрать площадку для дистанционной продажи и подготовить контент для интернет-магазина, а также научатся качественному продвижению.Первый вебинар, посвященный как раз конверсии офлайн-бизнеса в онлайн, пройдет в эту пятницу в 17 часов. На первой лекции будут подробно обсуждаться следующие темы:• Продуктовая линейка: что нового предлагать клиентам, если удаленные продажи конкретных позиций невозможны в принципе?• Какие решения используются для организации доставки товаров?• Какие решения используются для дистанционного оказания услуг?• Инструменты для удаленной работы сотрудников: постановщики задач, видеоконференции, CRM, учет склада и заказов и т.д.• Мотивация, управление и контроль команды на удаленке.Для участия необходимо зарегистрироваться https://arnorilsk.timepad.ru/event/1292611/.