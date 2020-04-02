Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43098

2 апреля 2020, 13:20



Вузы проведут дни открытых дверей дистанционно.

К слову, из всех региональных вузов, готовых работать с абитуриентами дистанционно, отличились учебные заведения Томска, города студентов. Практически в каждом университете предлагаются различные формы взаимодействия со школьниками в режиме онлайн: от разовых вебинаров до дистанционных месячных курсов, в ходе которых ребята могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ. Список региональных вузов можно найти на официальном сайте ЦБС http://mucbs.ru/news/352/i153096/.

Просмотров:138 В связи с карантином многие российские вузы вынуждены были отменить дни открытых дверей. Но представители ряда учебных заведений, на ходу перестроив свою работу, всё же ждут своих абитуриентов в формате онлайн. Библиотека Норильска для старшеклассников создала подборку московских, питерских и региональных вузов, работающих с абитуриентами дистанционно.К слову, из всех региональных вузов, готовых работать с абитуриентами дистанционно, отличились учебные заведения Томска, города студентов. Практически в каждом университете предлагаются различные формы взаимодействия со школьниками в режиме онлайн: от разовых вебинаров до дистанционных месячных курсов, в ходе которых ребята могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ.Список региональных вузов можно найти на официальном сайте ЦБС http://mucbs.ru/news/352/i153096/.