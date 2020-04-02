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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:30 В Красноярском крае ограничивают продажу алкоголя на время самоизоляции.
15:48 В Красноярске и Норильске откроются лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.
14:30 В Красноярском крае утверждён порядок соблюдения гражданами режима самоизоляции.
14:15 Ринат Ахметчин: «Я требую: оставайтесь дома! От коронавируса не защищён никто».
13:42 Старт переписи населения в труднодоступных районах России перенесён.
13:21 «РобоНикель» запускает для своих учеников дистанционное обучение.
13:20 Вузы проведут дни открытых дверей дистанционно.
13:18 АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей, чтобы научить эффективному ведению бизнеса в интернете.
13:13 В Норильск доставлены все лифты трёхлетнего плана капремонта.
12:28 АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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