Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43099

2 апреля 2020, 13:21



«РобоНикель» запускает для своих учеников дистанционное обучение.

«РобоНикель» совместно со школой робототехники Cyber Class запускает дистанционное обучение. Теперь вместо обычных занятий ученики смогут получать новый опыт и знания, не выходя из дома. Всем ученикам проекта в ближайшее время позвонят менеджеры и выдадут доступ к онлайн-занятиям.

Просмотров:129 Ситуация в стране не умаляет желания специалистов «Норникеля» продолжать проводить занятия для учеников «РобоНикеля», к тому же абсолютно безопасные.«РобоНикель» совместно со школой робототехники Cyber Class запускает дистанционное обучение. Теперь вместо обычных занятий ученики смогут получать новый опыт и знания, не выходя из дома.Всем ученикам проекта в ближайшее время позвонят менеджеры и выдадут доступ к онлайн-занятиям.