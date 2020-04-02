Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43101

2 апреля 2020, 14:15



Ринат Ахметчин: «Я требую: оставайтесь дома! От коронавируса не защищён никто».

«1 апреля при проведении тестов на выявление коронавируса в Норильске были выявлены два инфицированных человека. Сейчас они находятся в городской больнице № 2. В городе в связи с этим проводятся все необходимые мероприятия. Многие сейчас думают, что нужно было закрыть аэропорт - никого не впускать и не выпускать. К сожалению, прекратить авиасообщение муниципальная власть не в силах. Хотя не буду отрицать: я пытался добиться принятия подобного решения. Но сейчас не о том, что мы могли сделать. Сейчас о том, что мы можем сделать. К решению губернатора Красноярского края о том, что жители могут выходить из дома только при острой необходимости, очень многие отнеслись без должной сознательности. Наверняка всем казалось, что коронавирус – это то, что происходит очень далеко и не с нами. Яркий пример: полиция уже обнаружила факты несоблюдения карантина. То есть потенциальный носитель вируса покинул место самоизоляции, совершенно не задумываясь о последствиях. Сегодня важно помнить, что инфекция уже здесь, она рядом с нами. Я требую: оставайтесь дома! Если вы днём работаете дистанционно, ваши дети на домашнем обучении, но вечером вы выходите гулять, собираетесь с друзьями, то вы, ваша семья, ваши близкие - в зоне риска. От коронавируса не защищён никто. Не думаете о себе? Подумайте о других. А мы в свою очередь будем думать о лечении больных и о том, как остановить распространение вируса. Уверен, информация о двух инфицированных подействует на вас куда сильнее, чем моё обращение. Берегите себя и тех, кто рядом. Сегодня это важно как никогда». Фото пресс-службы администрации города Норильска

Просмотров:278 В Норильске зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава Норильска Ринат Ахметчин обратился к горожанам:«1 апреля при проведении тестов на выявление коронавируса в Норильске были выявлены два инфицированных человека. Сейчас они находятся в городской больнице № 2. В городе в связи с этим проводятся все необходимые мероприятия.Многие сейчас думают, что нужно было закрыть аэропорт - никого не впускать и не выпускать. К сожалению, прекратить авиасообщение муниципальная власть не в силах. Хотя не буду отрицать: я пытался добиться принятия подобного решения.Но сейчас не о том, что мы могли сделать. Сейчас о том, что мы можем сделать.К решению губернатора Красноярского края о том, что жители могут выходить из дома только при острой необходимости, очень многие отнеслись без должной сознательности. Наверняка всем казалось, что коронавирус – это то, что происходит очень далеко и не с нами. Яркий пример: полиция уже обнаружила факты несоблюдения карантина. То есть потенциальный носитель вируса покинул место самоизоляции, совершенно не задумываясь о последствиях.Сегодня важно помнить, что инфекция уже здесь, она рядом с нами. Я требую: оставайтесь дома! Если вы днём работаете дистанционно, ваши дети на домашнем обучении, но вечером вы выходите гулять, собираетесь с друзьями, то вы, ваша семья, ваши близкие - в зоне риска. От коронавируса не защищён никто. Не думаете о себе? Подумайте о других. А мы в свою очередь будем думать о лечении больных и о том, как остановить распространение вируса.Уверен, информация о двух инфицированных подействует на вас куда сильнее, чем моё обращение. Берегите себя и тех, кто рядом. Сегодня это важно как никогда».Фото пресс-службы администрации города Норильска