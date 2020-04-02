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2 апреля 2020, 14:30



В Красноярском крае утверждён порядок соблюдения гражданами режима самоизоляции.

В период распространения коронавирусной инфекции все, кто находится на территории региона, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания и могут покидать квартиру или дом только в определённых случаях. В их числе: следование к месту и от места работы; посещение ближайшего магазина, аптеки; вынос мусора; выгул собаки не далее 100 метров от места жительства; обращение за экстренной медпомощью и в иных экстренных случаях. При этом люди обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга (социальное дистанцирование). Исключение составляет поездка в такси. Каждый, кто покидает место жительства, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Те, кто нарушает режим самоизоляции в экстренных случаях, должны предварительно составить и иметь при себе объяснительную с указанием ФИО, даты составления, адреса места жительства (пребывания), информации о причинах прерывания режима самоизоляции, времени возвращения к месту постоянного проживания, маршрута следования. Объяснительная составляется в свободной форме и в случае проверки – предъявляется правоохранительным органам вместе с документом, удостоверяющим личность. Дети до 18 лет могут выходить из дома только в сопровождении взрослых. Работникам предприятий и организаций, которые в период действия режима самоизоляции продолжают трудовую деятельность, работодатель оформляет справку. Работники органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, включая правоохранительные органы и надзорные органы, в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо документ от работодателя о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к находящимся на территории Красноярского края гражданам применяется ответственность, предусмотренная федеральным и краевым законодательством. Обеспечить соблюдение гражданами режима самоизоляции на территории региона рекомендовано ГУ МВД России по Красноярскому краю, сообщается на официальном портале правительства региона. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:257 Соответствующее постановление подписал председатель правительства края Юрий Лапшин.В период распространения коронавирусной инфекции все, кто находится на территории региона, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания и могут покидать квартиру или дом только в определённых случаях. В их числе: следование к месту и от места работы; посещение ближайшего магазина, аптеки; вынос мусора; выгул собаки не далее 100 метров от места жительства; обращение за экстренной медпомощью и в иных экстренных случаях.При этом люди обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга (социальное дистанцирование). Исключение составляет поездка в такси. Каждый, кто покидает место жительства, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Те, кто нарушает режим самоизоляции в экстренных случаях, должны предварительно составить и иметь при себе объяснительную с указанием ФИО, даты составления, адреса места жительства (пребывания), информации о причинах прерывания режима самоизоляции, времени возвращения к месту постоянного проживания, маршрута следования. Объяснительная составляется в свободной форме и в случае проверки – предъявляется правоохранительным органам вместе с документом, удостоверяющим личность.Дети до 18 лет могут выходить из дома только в сопровождении взрослых.Работникам предприятий и организаций, которые в период действия режима самоизоляции продолжают трудовую деятельность, работодатель оформляет справку.Работники органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, включая правоохранительные органы и надзорные органы, в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо документ от работодателя о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность.За нарушение режима самоизоляции и других требований, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к находящимся на территории Красноярского края гражданам применяется ответственность, предусмотренная федеральным и краевым законодательством.Обеспечить соблюдение гражданами режима самоизоляции на территории региона рекомендовано ГУ МВД России по Красноярскому краю, сообщается на официальном портале правительства региона.Фото Владимира Макушкина