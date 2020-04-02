Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43103

2 апреля 2020, 15:48



В Красноярске и Норильске откроются лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.

Исследования будут проводиться в трех учреждениях Красноярска – в Федеральном сибирском научно-клиническом центр Федерального медико-биологического агентства, Центре лабораторных технологий «АБВ», перинатальном центре и в Норильской межрайонной детской больнице. Об этом сообщили в минздраве края. Лаборатории начнут принимать биоматериал у лиц, прибывших из-за рубежа и находящихся в режиме домашней изоляции без признаков инфекционного заболевания, на 10 день с момента прибытия в РФ. Это исследования первого уровня. Окончательные выводы выдают Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае и ВБ «Вектор» в Новосибирске. Краевые лаборатории могут делать до 1 000 анализов в сутки. В клинико-диагностической лаборатории Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России начали делать анализы на коронавирус неделю назад. «Специалисты исследуют биоматериал только у тех лиц, у которых нет признаков инфекционных заболеваний и которые не являются контактными. Это люди, которые прибыли из-за рубежа, из эпидемически неблагоприятных по коронавирусной инфекции районов России и находятся в двухнедельной самоизоляции. Лаборатория, где осуществляется анализ биоматериала на COVID-19, стала второй в Красноярске», – пояснила заведующая отделом лабораторной диагностики Светлана Верещагина. В Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае исследуют биоматериал в следующих случаях: – у лиц, прибывших из-за рубежа, при появлении признаков инфекционного заболевания, при обращении за медицинской помощью (сразу при обращении); далее - при отрицательных результатах на COVID-2019 - однократно на 10-й день с момента прибытия в РФ или не ранее чем через 1 день после первого обследования; – лиц, являющихся контактными с больными COVID-2019, – сразу после выявления и на 10-й день после последнего контакта с больным; – лиц, поступивших в обсерватор, – на 10-й день с даты последнего контакта с больным; – больных всеми формами внебольничных пневмоний (в т. ч. материал от летальных случаев внебольничных пневмоний); - больных ОРВИ в рамках мониторинговых исследований на грипп и ОРВИ; – лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; – медицинских работников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (один раз в неделю, при проявлении симптомов - немедленно); – лиц, находящихся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН РФ), а также персонал этих организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания. Работа четырех дополнительных лабораторий позволит снизить нагрузку на специалистов лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии и увеличить количество исследований. Информацию о порядке проведения анализов на новый вирус можно получить по телефону горячей линии 8-800-100-56-53.

Просмотров:109 Исследования будут проводиться в трех учреждениях Красноярска – в Федеральном сибирском научно-клиническом центр Федерального медико-биологического агентства, Центре лабораторных технологий «АБВ», перинатальном центре и в Норильской межрайонной детской больнице. Об этом сообщили в минздраве края.Лаборатории начнут принимать биоматериал у лиц, прибывших из-за рубежа и находящихся в режиме домашней изоляции без признаков инфекционного заболевания, на 10 день с момента прибытия в РФ. Это исследования первого уровня. Окончательные выводы выдают Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае и ВБ «Вектор» в Новосибирске.Краевые лаборатории могут делать до 1 000 анализов в сутки.В клинико-диагностической лаборатории Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России начали делать анализы на коронавирус неделю назад. «Специалисты исследуют биоматериал только у тех лиц, у которых нет признаков инфекционных заболеваний и которые не являются контактными. Это люди, которые прибыли из-за рубежа, из эпидемически неблагоприятных по коронавирусной инфекции районов России и находятся в двухнедельной самоизоляции. Лаборатория, где осуществляется анализ биоматериала на COVID-19, стала второй в Красноярске», – пояснила заведующая отделом лабораторной диагностики Светлана Верещагина.В Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае исследуют биоматериал в следующих случаях:– у лиц, прибывших из-за рубежа, при появлении признаков инфекционного заболевания, при обращении за медицинской помощью (сразу при обращении); далее - при отрицательных результатах на COVID-2019 - однократно на 10-й день с момента прибытия в РФ или не ранее чем через 1 день после первого обследования;– лиц, являющихся контактными с больными COVID-2019, – сразу после выявления и на 10-й день после последнего контакта с больным;– лиц, поступивших в обсерватор, – на 10-й день с даты последнего контакта с больным;– больных всеми формами внебольничных пневмоний (в т. ч. материал от летальных случаев внебольничных пневмоний);- больных ОРВИ в рамках мониторинговых исследований на грипп и ОРВИ;– лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;– медицинских работников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (один раз в неделю, при проявлении симптомов - немедленно);– лиц, находящихся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН РФ), а также персонал этих организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания.Работа четырех дополнительных лабораторий позволит снизить нагрузку на специалистов лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии и увеличить количество исследований. Информацию о порядке проведения анализов на новый вирус можно получить по телефону горячей линии 8-800-100-56-53.