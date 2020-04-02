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2 апреля 2020, 16:30



В Красноярском крае ограничивают продажу алкоголя на время самоизоляции.

В сообщении пресс-службы краевого Заксобрания говорится, что к ним поступило официальное обращение главы ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого о том, что с 16 по 29 марта, когда начали действовать первые ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, был зафиксирован на 19 процентов рост тяжких бытовых преступлений. По мнению главного полицейского края, это связано в том числе со свободной продажей алкоголя. Нововведение вступит в силу в день, следующий за днём опубликования решения депутатов на сайте Заксобрания, то есть завтра, и будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции.

Просмотров:56 Такое решение депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли в двух чтениях на очередной депутатской сессии. Цель - ограничить продажу алкоголя в регионе в период распространения коронавируса. Запрет ужесточает нормы федерального закона, которые запрещают продавать алкоголь в период с 23 часов до восьми утра. Теперь алкогольные напитки в крае можно будет купить строго с 10 утра до 18 часов вечера.В сообщении пресс-службы краевого Заксобрания говорится, что к ним поступило официальное обращение главы ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого о том, что с 16 по 29 марта, когда начали действовать первые ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, был зафиксирован на 19 процентов рост тяжких бытовых преступлений. По мнению главного полицейского края, это связано в том числе со свободной продажей алкоголя.Нововведение вступит в силу в день, следующий за днём опубликования решения депутатов на сайте Заксобрания, то есть завтра, и будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции.