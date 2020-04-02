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2 апреля 2020, 17:29



Владимир Путин вновь обратится к россиянам сегодня после 16.00.

"Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16.00 мск, начиная с 16.00 мск ориентировочно можно будет ждать", - сказал пресс-секретарь Путина. Он отметил, что в настоящее время президент работает над текстом этого обращения. Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Просмотров:240 Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС."Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16.00 мск, начиная с 16.00 мск ориентировочно можно будет ждать", - сказал пресс-секретарь Путина.Он отметил, что в настоящее время президент работает над текстом этого обращения.Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин