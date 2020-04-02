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2 апреля 2020, 22:04

До 30 апреля - не работаем. Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.


Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей, сказал он.
При этом определять степень серьёзности угрозы и необходимость более жёстких мер регионы и даже муниципалитеты смогут самостоятельно в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ряд регионов, по мнению президента, уже сегодня нуждается в более жёстких ограничениях, в то время как в других ситуация остаётся стабильной, а уровень заболеваемости - низким или нулевым.
Владимир Путин поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике, и подчеркнул что пик эпидемии в мире и в России ещё не пройден. Крайне важной президент назвал общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски. Здоровье и защищённость граждан президент определил главным критерием новых мер в сложившейся ситуации.
Фото из открытых источников
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    Список новостей

 2 апреля 2020 
22:04   До 30 апреля - не работаем. Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. 17:29   Владимир Путин вновь обратится к россиянам сегодня после 16.00.
16:30   В Красноярском крае ограничивают продажу алкоголя на время самоизоляции. 15:48   В Красноярске и Норильске откроются лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.
14:30   В Красноярском крае утверждён порядок соблюдения гражданами режима самоизоляции. 14:15   Ринат Ахметчин: «Я требую: оставайтесь дома! От коронавируса не защищён никто».
13:42   Старт переписи населения в труднодоступных районах России перенесён. 13:21   «РобоНикель» совместно со школой робототехники Cyber Class запустил для своих учеников дистанционное обучение.
13:20   Вузы проведут дни открытых дверей дистанционно. 13:18   АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей, чтобы научить эффективному ведению бизнеса в интернете.
13:13   В Норильск доставлены все лифты трёхлетнего плана капремонта. 12:28   АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей.
12:28   Российский футбольный союз продлил приостановку всех соревнований до 31 мая. 10:02   В Норильске зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте городской администрации.

 1 апреля 2020 
18:39   Ансамбль современного танца «Фристайл» стал лауреатом третьей степени на международном конкурсе хореографического искусства «Берег талантов» в ... 18:14   Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Льва Нетто, судьба которого тесно связана с историей Норильска.
18:04   Завтра, 2 апреля, изменится режим работы светофоров на двух норильских перекрёстках. 16:50   Норильские полицейские на патрульных автомобилях призывают граждан оставаться дома.
16:09   В Красноярском крае количество заболевших коронавирусом достигло 20. Среди них двое детей. 15:57   Долг Родине. Сегодня в России начался призыв на военную службу, однако сроки отправки новобранцев к месту службы сдвинуты.
15:26   Памятки по часам. Главные часы Красноярска, которые местные жители называют «Красноярский биг-бен», стали транслировать призыв к жителям оставаться дома. 15:24   Из-за всеобщего карантина режим работы поликлиник и больниц меняется.
15:18   Держим уровень. Власти Красноярского края выделят в 2020 году на субсидирование авиаперевозок в районах Крайнего Севера 159,9 млн рублей. 14:37   Форпост под присмотром. На Диксоне построят базу подводных лодок.
14:27   Скоро навигация. Инспекторы государственного портового контроля администрации «Енисейречтранс» провели 101 проверку на судах. 14:11   «Почта России» сообщает, как получить пенсию и пособие во время режима самоизоляции.
14:03   На маршруте № 8Б сменится перевозчик, но норильчане это не должны на себе почувствовать. 13:58   "Норникель" зафиксировал первый случай заражения коронавирусом у сотрудника в Архангельске.
13:34   На пленарном заседании Госдума приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 12:31   В двух норильских ДТП пострадали ребёнок и пенсионерка.
12:21   Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии. 11:56   Сегодня в Красноярском крае на лечении с диагнозом «коронавирусная инфекция» остаются десять человек. За прошедшие сутки одного пациента выписали.
08:41   Красноярский край наряду с другими регионами переходит в режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

 31 марта 2020 
17:14   Краевые операторы связи откликнулись на предложение Александра Усса изменить условия работы с жителями края. 14:51   Норильская прокуратура открыла горячую линию по ценам на социально значимые продукты.
14:40   Выходить на улицу в маске здоровым людям нет никакого смысла. 14:39   Сегодня граждан, чьё состояние здоровья вызывает подозрения, что они заражены коронавирусом, в Норильске нет. На самоизоляции при этом находятся 380 человек.
14:33   В Красноярске выписан ещё один пациент из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество выздоровевших - 4 человека. 14:29   Агентство развития Норильска предлагает предпринимателям помощь в продвижении интернет-сайтов.
14:22   Очередное дело о хранении наркотических средств направлено в суд норильскими полицейскими. 12:35   Александр Усс: «Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм».

 30 марта 2020 
17:30   Два млрд рублей планируют вложить в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края. 17:28   За пять дней на горячую линию министерства социальной политики края поступило более 500 звонков.
16:59   Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме. 16:58   За распространение паники в соцсетях горожанам грозит серьёзный штраф, об этом предупреждает прокуратура Норильска.
15:36   В Норильске полицейские закрыли подпольный игорный клуб. 15:36   S7 пока не меняет расписание полётов из Норильска.
15:34   Есть контакт. В поселке Сындасско Хатангского района Таймыра появился интернет. 15:30   Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до 8 апреля.
15:30   В течение карантина в Норильске будет работать только одно отделение банка.




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