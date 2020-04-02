Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43106

2 апреля 2020, 22:04



До 30 апреля - не работаем. Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей, сказал он. При этом определять степень серьёзности угрозы и необходимость более жёстких мер регионы и даже муниципалитеты смогут самостоятельно в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ряд регионов, по мнению президента, уже сегодня нуждается в более жёстких ограничениях, в то время как в других ситуация остаётся стабильной, а уровень заболеваемости - низким или нулевым. Владимир Путин поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике, и подчеркнул что пик эпидемии в мире и в России ещё не пройден. Крайне важной президент назвал общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски. Здоровье и защищённость граждан президент определил главным критерием новых мер в сложившейся ситуации. Фото из открытых источников

Просмотров:178 Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей, сказал он.При этом определять степень серьёзности угрозы и необходимость более жёстких мер регионы и даже муниципалитеты смогут самостоятельно в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ряд регионов, по мнению президента, уже сегодня нуждается в более жёстких ограничениях, в то время как в других ситуация остаётся стабильной, а уровень заболеваемости - низким или нулевым.Владимир Путин поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике, и подчеркнул что пик эпидемии в мире и в России ещё не пройден. Крайне важной президент назвал общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски. Здоровье и защищённость граждан президент определил главным критерием новых мер в сложившейся ситуации.Фото из открытых источников