Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43107

3 апреля 2020, 12:02



Оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

По данным управления Роспотребнадзора по краю всего по состоянию на 9 часов 3 апреля 2020 г. зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции у жителей г. Красноярска (+5 за сутки), из них 4 человека выздоровели. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" установлен ещё у 3 человек (+1 за сутки). По данным эпидемиологического расследования установлено, что 13 человек (52%) из числа заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, 12 человек (48%) не выезжали за пределы Красноярского края. Среди заболевших 72% составляют граждане от 18 до 45 лет (18 человек), от 46 до 65 лет – 12% (3 человека), старше 65 и до 18 лет – по 8% (по 2 человека). Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 10 115 человек, проживающих на 34 административных территориях края, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 200 человек. Снято с наблюдения 2 731 человек (в том числе за сутки - 951). Изолированы в обсерваторы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, 164 пассажира, прибывшие из Таиланда. Обследовано всего с начала периода 8 277 человек, из них за последние сутки обследовано 856. Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции. В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону: 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики. Минздрав напоминает: всем гражданам старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Необходимая амбулаторная медицинская помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, организуется на дому поликлиниками по месту жительства. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:896 «По состоянию на 3 апреля 2020 года в Норильске зафиксировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией», - сообщается на официальном сайте города. Такой результат показали тест-системы. Для подтверждения диагноза биологический материал отправлен в лабораторию Красноярска. Пациенты изолированы и сейчас находятся в городской больнице № 2.По данным управления Роспотребнадзора по краю всего по состоянию на 9 часов 3 апреля 2020 г. зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции у жителей г. Красноярска (+5 за сутки), из них 4 человека выздоровели. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" установлен ещё у 3 человек (+1 за сутки).По данным эпидемиологического расследования установлено, что 13 человек (52%) из числа заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, 12 человек (48%) не выезжали за пределы Красноярского края. Среди заболевших 72% составляют граждане от 18 до 45 лет (18 человек), от 46 до 65 лет – 12% (3 человека), старше 65 и до 18 лет – по 8% (по 2 человека).Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 10 115 человек, проживающих на 34 административных территориях края, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 200 человек. Снято с наблюдения 2 731 человек (в том числе за сутки - 951).Изолированы в обсерваторы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, 164 пассажира, прибывшие из Таиланда.Обследовано всего с начала периода 8 277 человек, из них за последние сутки обследовано 856.Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону: 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.Минздрав напоминает: всем гражданам старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Необходимая амбулаторная медицинская помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, организуется на дому поликлиниками по месту жительства.Фото Владимира Макушкина