Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43108

3 апреля 2020, 12:46



«На дачу и в ветклинику — можно»: правительство ответило на самые частые вопросы по режиму самоизоляции.

- Если предприятие работает, хотя не входит в перечень разрешенных, — будет ли иметь значение справка от работодателя согласно приложению к порядку? - Работа такого предприятия сейчас незаконна. Поэтому справка не будет действовать. Работники предприятия из списка запрещенных должны находиться дома на самоизоляции, - сообщается в комментарии представителя правительства. - Как сделать покупку в удаленном магазине, если товара нет в ближайшем? - Если необходимого вам товара нет в ближайшем магазине, вы можете пройти до следующего ближайшего, однако не следует слишком далеко уходить от дома. - Как передвигаться в автомобиле? - Передвигаться в автомобиле возможно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта. - Не отменены ни перелеты, ни поезда — ездить-летать можно? - В настоящее время таких ограничений нет. Рекомендуем убедиться, что субъект Российской Федерации, в который вы собираетесь, также не ввел никаких ограничений на прибытие. - Относится ли к экстренным случаям необходимость обращения к ветеринарным врачам? - Да, при составлении объяснительной. - Если я живу не по прописке, необходимо ли мне постоянно писать объяснительную, даже если я еду на работу или иду в магазин? - Да, каждый раз требуется объяснительная. - Как только объявили карантин по коронавирусу, в городе Красноярске резко поднялись цены на лимоны и имбирь. Кто это должен контролировать? - Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. - Можно ли выезжать в другой район города, чтобы привезти продукты родителям? Нужно ли писать объяснительную для этого? - Да, при составлении объяснительной. - Будут ли выданы паспорта-разрешения на машины, чтобы на них передвигаться по городу? - Нет, такие паспорта-разрешения не требуются. Также нет никаких пропусков для движения по городу пешеходов. Единственный пропуск — это справка от работодателя, в случае если деятельность компании не приостановлена. Напомним, в объяснительной, которую нужно предоставлять сотрудникам полиции в случае запроса, должно быть указано следующее: фамилия, имя, отчество; дата составления; адрес проживания или пребывания; информация о том, для чего человек прервал режим самоизоляции и когда планирует вернуться домой; маршрут следования. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:384 Напомним, по указу губернатора с 27 марта приостановлена работа ряда учреждений, точек общепита, развлекательных учреждений. Людям рекомендовано оставаться дома. У жителей края с этой связи возникают вопросы о возможностях перемещения по городу.- Если предприятие работает, хотя не входит в перечень разрешенных, — будет ли иметь значение справка от работодателя согласно приложению к порядку?- Работа такого предприятия сейчас незаконна. Поэтому справка не будет действовать. Работники предприятия из списка запрещенных должны находиться дома на самоизоляции, - сообщается в комментарии представителя правительства.- Как сделать покупку в удаленном магазине, если товара нет в ближайшем?- Если необходимого вам товара нет в ближайшем магазине, вы можете пройти до следующего ближайшего, однако не следует слишком далеко уходить от дома.- Как передвигаться в автомобиле?- Передвигаться в автомобиле возможно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта.- Не отменены ни перелеты, ни поезда — ездить-летать можно?- В настоящее время таких ограничений нет. Рекомендуем убедиться, что субъект Российской Федерации, в который вы собираетесь, также не ввел никаких ограничений на прибытие.- Относится ли к экстренным случаям необходимость обращения к ветеринарным врачам?- Да, при составлении объяснительной.- Если я живу не по прописке, необходимо ли мне постоянно писать объяснительную, даже если я еду на работу или иду в магазин?- Да, каждый раз требуется объяснительная.- Как только объявили карантин по коронавирусу, в городе Красноярске резко поднялись цены на лимоны и имбирь. Кто это должен контролировать?- Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.- Можно ли выезжать в другой район города, чтобы привезти продукты родителям? Нужно ли писать объяснительную для этого?- Да, при составлении объяснительной.- Будут ли выданы паспорта-разрешения на машины, чтобы на них передвигаться по городу?- Нет, такие паспорта-разрешения не требуются. Также нет никаких пропусков для движения по городу пешеходов. Единственный пропуск — это справка от работодателя, в случае если деятельность компании не приостановлена.Напомним, в объяснительной, которую нужно предоставлять сотрудникам полиции в случае запроса, должно быть указано следующее:фамилия, имя, отчество;дата составления;адрес проживания или пребывания;информация о том, для чего человек прервал режим самоизоляции и когда планирует вернуться домой;маршрут следования.Фото Владимира Макушкина