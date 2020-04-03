Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43109
3 апреля 2020, 12:53

В Арктике завершилось формирование «военного интернета».


Он связал между собой и с Большой землёй автономные военные базы, расположенные на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана.
Передача информации и её объемы теперь не зависят от географической широты или погодных условий. Сеть позволяет обмениваться данными с высокой скоростью на расстоянии в сотни и тысячи километров, передача информации осуществляется с помощью спутниковой и радиорелейной связи. Каждый из этих каналов способен поддерживать качественную коммуникацию, в том числе и видеотрансляцию. «Военный интернет» физически отделён от Всемирной паутины, чтобы не допустить несанкционированного проникновения извне. В армии его назвали ЗСПД — закрытый сегмент передачи данных.
Для того чтобы решить проблему интернет-связи в северных широтах, в течение нескольких последних лет была усилена космическая группировка российских спутников, которые рассчитаны на обслуживание территории Крайнего Севера. Сейчас количество аппаратов позволяет обеспечить качественную передачу данных в Заполярье.
Второй магистральный канал коммуникации — радиорелейная связь, основанная на многократной ретрансляции сигналов. Для этого строится линия вышек наподобие сотовых, которые с одной на другую по цепочке направленно передают сигнал. Такими сетями часто пользуются нефтяники и газовики.
В ближайшей перспективе Минобороны - прокладка волоконно-оптической линии связи из Арктики на Дальний Восток. Уже разработана структурная схема подводной системы и началась подготовка к её прокладке. Общая протяжённость линии составит около 13 тыс. километров.
Фото Дениса Кожевникова
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