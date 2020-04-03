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3 апреля 2020, 13:05



В Красноярском крае началось перечисление праздничных выплат к 9 Мая.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета по 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. По 50 тысяч рублей будет перечислено труженикам тыла. Эти выплаты начисляются Пенсионным фондом России одновременно с пенсией. Дополнительно по 50 000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. По 10 000 рублей будет перечислено несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, по 5 000 рублей - лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла и вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, получат по 3 000 рублей. «Эти выплаты - инициатива губернатора и правительства края. На финансирование данных расходов из краевого бюджета выделено более 720 миллионов рублей», - пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Праздничные выплаты будут произведены через почтовые отделения или банки на основании данных, имеющихся у органов социальной защиты и Пенсионного фонда в беззаявительном порядке. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой '"Почта России" делает всё, чтобы пожилые граждане могли оставаться дома. В апреле людям старшего поколения, получающим пенсии в отделениях почтовой связи на кассах, идти на почту не придётся – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», - рассказала пресс-секретарь "Почты России" Анастасия Дюкарева. Отметим, что в 2020 году для участников и инвалидов Великой Отечественной войны запланированы ещё три дополнительные краевые меры социальной поддержки. Это адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья и компенсация расходов на проезд по территории края в период празднования годовщины Победы.

Просмотров:194 С 3 апреля более 140 тысяч жителей Красноярского края получат выплаты, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает министерство социальной политики. Источниками финансирования выплат являются федеральный и краевой бюджеты.В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета по 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. По 50 тысяч рублей будет перечислено труженикам тыла. Эти выплаты начисляются Пенсионным фондом России одновременно с пенсией.Дополнительно по 50 000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. По 10 000 рублей будет перечислено несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, по 5 000 рублей - лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла и вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, получат по 3 000 рублей.«Эти выплаты - инициатива губернатора и правительства края. На финансирование данных расходов из краевого бюджета выделено более 720 миллионов рублей», - пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.Праздничные выплаты будут произведены через почтовые отделения или банки на основании данных, имеющихся у органов социальной защиты и Пенсионного фонда в беззаявительном порядке.«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой '"Почта России" делает всё, чтобы пожилые граждане могли оставаться дома. В апреле людям старшего поколения, получающим пенсии в отделениях почтовой связи на кассах, идти на почту не придётся – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», - рассказала пресс-секретарь "Почты России" Анастасия Дюкарева.Отметим, что в 2020 году для участников и инвалидов Великой Отечественной войны запланированы ещё три дополнительные краевые меры социальной поддержки. Это адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья и компенсация расходов на проезд по территории края в период празднования годовщины Победы.