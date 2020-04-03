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3 апреля 2020, 13:31



Тепло, но не аномально. В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель.

В частности, для севера Красноярского края синоптики прогнозируют избыток осадков и среднемесячную температуру 0…+4 градуса. В краевой столице ожидается до +10 градусов. Однако, обращает внимание синоптик, по ночам температура будет ощутимо снижаться, а значит, следует ждать и сильных ветров. Судя по погоде за окном, предсказания синоптиков уже начали сбываться. Сегодня термометры показывают около нуля градусов, с крыш срывается капель, а те, кто выходил на улицу, и вовсе сообщают о дожде. Но какая бы погода ни была, напоминаем: в крае введен режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Поэтому оставайтесь дома, не выходите на улицу без крайней необходимости. Фото Ирины Яринской

Просмотров:232 Температура воздуха в России в апреле будет держаться в пределах нормы или чуть выше. Погодных аномалий, подобных тому, что многие регионы переживали в прошлые месяцы, не ожидается. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.В частности, для севера Красноярского края синоптики прогнозируют избыток осадков и среднемесячную температуру 0…+4 градуса. В краевой столице ожидается до +10 градусов. Однако, обращает внимание синоптик, по ночам температура будет ощутимо снижаться, а значит, следует ждать и сильных ветров.Судя по погоде за окном, предсказания синоптиков уже начали сбываться. Сегодня термометры показывают около нуля градусов, с крыш срывается капель, а те, кто выходил на улицу, и вовсе сообщают о дожде. Но какая бы погода ни была, напоминаем: в крае введен режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Поэтому оставайтесь дома, не выходите на улицу без крайней необходимости.Фото Ирины Яринской