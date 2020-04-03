Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43112

3 апреля 2020, 14:11



Роспотребнадзор рассказал о правилах уборки в квартире, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Представители ведомства рассказали, что частота проведения влажной уборки в доме или квартире зависит от того, есть в доме больной человек или все здоровы. В первом случае уборка с применением дезинфицирующих средств на основе хлора должна проводиться ежедневно. Если же больных нет, достаточно ее делать 2-3 раза в неделю и пользоваться обычной бытовой химией. Самой опасной поверхностью, с точки зрения наличия инфекции, в квартире является ручка входной двери. Ее нужно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком на основе 70% спирта или хлора после каждого возвращения с улицы еще до того, как вы вымыли руки. Выключатели света при наличии дома больного человека нужно протирать с антисептиком после каждого включения. Если больных нет — то по мере необходимости. Ручки шкафов и другие поверхности, включая бытовую технику в доме, стоит протирать по время уборки с мылом или антисептиком. Кухонные столешницы, смесители и раковины стоит обрабатывать один раз в день, если все здоровы, и после каждого использования или приема пищи — если в доме есть больной. «Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и прочее) дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде) вымойте в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора», — пояснили в пресс-службе.

Просмотров:464 Россиянам напомнили, как правильно убраться в квартире в условиях распространения коронавируса. Роспотребнадзор разместил памятку об этом на своем сайте.Представители ведомства рассказали, что частота проведения влажной уборки в доме или квартире зависит от того, есть в доме больной человек или все здоровы. В первом случае уборка с применением дезинфицирующих средств на основе хлора должна проводиться ежедневно. Если же больных нет, достаточно ее делать 2-3 раза в неделю и пользоваться обычной бытовой химией.Самой опасной поверхностью, с точки зрения наличия инфекции, в квартире является ручка входной двери. Ее нужно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком на основе 70% спирта или хлора после каждого возвращения с улицы еще до того, как вы вымыли руки.Выключатели света при наличии дома больного человека нужно протирать с антисептиком после каждого включения. Если больных нет — то по мере необходимости. Ручки шкафов и другие поверхности, включая бытовую технику в доме, стоит протирать по время уборки с мылом или антисептиком.Кухонные столешницы, смесители и раковины стоит обрабатывать один раз в день, если все здоровы, и после каждого использования или приема пищи — если в доме есть больной.«Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и прочее) дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде) вымойте в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора», — пояснили в пресс-службе.