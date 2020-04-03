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3 апреля 2020, 14:33



Красноярский край может стать крупнейшим в России производителем полезных органических продуктов.

Морсы, созданные в Красноярске на основе дикоросов из сибирской тайги, в том числе растущих в северных районах, получили декларацию соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил ТАСС руководитель Красноярского инновационного центра Евгений Пащенко. Красноярскими специалистами были разработаны несколько вариантов напитков, каждый из которых предназначен для определённого времени года. Все они созданы на основе таёжных дикоросов. Декларация соответствия ЕАЭС открывает возможность не только для изготовления, но и для экспорта напитков - морсы из таёжных растений богаты витаминами и должны повышать иммунитет. Один из напитков - энергетический - должен был представлен на Красноярском экономическом форуме, однако форум перенесли из-за коронавируса. С нового сезона, с августа-сентября, запланирован экспорт напитков в Китай, отметили разработчики. Символом линейки морсов должен стать белый медведь, в Китае планируется зарегистрировать единый бренд «Белый медведь», под которым в эту страну из Красноярска будет экспортироваться продукция из отрасли биотехнологий - хвойные, кедровые масла, биологически активные добавки, дикоросы. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:175 Морсы, созданные в Красноярске на основе дикоросов из сибирской тайги, в том числе растущих в северных районах, получили декларацию соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил ТАСС руководитель Красноярского инновационного центра Евгений Пащенко.Красноярскими специалистами были разработаны несколько вариантов напитков, каждый из которых предназначен для определённого времени года. Все они созданы на основе таёжных дикоросов.Декларация соответствия ЕАЭС открывает возможность не только для изготовления, но и для экспорта напитков - морсы из таёжных растений богаты витаминами и должны повышать иммунитет. Один из напитков - энергетический - должен был представлен на Красноярском экономическом форуме, однако форум перенесли из-за коронавируса. С нового сезона, с августа-сентября, запланирован экспорт напитков в Китай, отметили разработчики.Символом линейки морсов должен стать белый медведь, в Китае планируется зарегистрировать единый бренд «Белый медведь», под которым в эту страну из Красноярска будет экспортироваться продукция из отрасли биотехнологий - хвойные, кедровые масла, биологически активные добавки, дикоросы.Фото Дениса Кожевникова