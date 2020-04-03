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3 апреля 2020, 14:55



Владимир Потанин заявил, что финансовое положение "Норникеля" до 2023 года останется стабильным.

Он назвал текущий кризис "в первую очередь медицинским" и отметил, что если в предыдущий кризис 2008 года многие компании крупного бизнеса "бросились к правительству за помощью, за льготами, за кредитами, то сейчас они набрали хорошую спортивную форму". Также, по его мнению, российская банковская и финансовая система "подошла к кризису в лучшей форме, в какой она когда-либо была". "Мы в "Норильском никеле", конечно, не готовились к такому варианту развития событий и даже в страшном сне не могли его представить, но, тем не менее, постепенно реструктурировали наши кредитные обязательства, и сейчас мы до 2023 года обеспечены ликвидностью и имеющимися в доступности кредитными линиями. То есть в принципе на горизонте трех лет мы просматриваем свое достаточно надежное финансовое положение", - сказал глава "Норникеля". Он подчеркнул, что так как перед компанией, в отличие от прошлого кризиса, не стоит задачи "не разориться" и она находится в хорошей форме, она должна, во-первых, позаботиться о своих работниках и защитить их здоровье и благополучие. "А второе - посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся", - заключил Потанин. Фото Е.Разумный

Просмотров:276 Несмотря на кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, финансовое положение «Норникеля» остаётся стабильным. Компания обеспечена ликвидностью до 2023 года. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал президент компании Владимир Потанин.Он назвал текущий кризис "в первую очередь медицинским" и отметил, что если в предыдущий кризис 2008 года многие компании крупного бизнеса "бросились к правительству за помощью, за льготами, за кредитами, то сейчас они набрали хорошую спортивную форму". Также, по его мнению, российская банковская и финансовая система "подошла к кризису в лучшей форме, в какой она когда-либо была"."Мы в "Норильском никеле", конечно, не готовились к такому варианту развития событий и даже в страшном сне не могли его представить, но, тем не менее, постепенно реструктурировали наши кредитные обязательства, и сейчас мы до 2023 года обеспечены ликвидностью и имеющимися в доступности кредитными линиями. То есть в принципе на горизонте трех лет мы просматриваем свое достаточно надежное финансовое положение", - сказал глава "Норникеля".Он подчеркнул, что так как перед компанией, в отличие от прошлого кризиса, не стоит задачи "не разориться" и она находится в хорошей форме, она должна, во-первых, позаботиться о своих работниках и защитить их здоровье и благополучие. "А второе - посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся", - заключил Потанин.Фото Е.Разумный