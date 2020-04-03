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3 апреля 2020, 15:03



Северные территории Красноярского края обеспечены всеми запасами и медикаментами, которые позволяют надежно функционировать объектам жизнеобеспечения до навигации 2020 года.

Все жители края будут обеспечены продуктами питания, ГСМ и другими материальными запасами в полном объёме. Вопросы здравоохранения находятся на особом контроле у губернатора. Жители будут обеспечены необходимыми средствами защиты, подчеркнул зампред правительства Красноярского края. Как следует из опубликованного 5 марта указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года, в России система господдержки завоза топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдалённые населённые пункты Арктики и Заполярья наделена особым контролем. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:244 Об этом сообщил ТАСС зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов. В Красноярском крае в этом году ожидается значительный рост объёма северного завоза, поскольку на арктических территориях разворачиваются масштабные инвестиционные проекты. Необходимость особого контроля завоза необходимых ресурсов связана с непостоянной доступностью населённых пунктов на Крайнем Севере.Все жители края будут обеспечены продуктами питания, ГСМ и другими материальными запасами в полном объёме. Вопросы здравоохранения находятся на особом контроле у губернатора. Жители будут обеспечены необходимыми средствами защиты, подчеркнул зампред правительства Красноярского края.Как следует из опубликованного 5 марта указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года, в России система господдержки завоза топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдалённые населённые пункты Арктики и Заполярья наделена особым контролем.Фото Дениса Кожевникова