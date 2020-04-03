Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43116

3 апреля 2020, 16:20



В Красноярске появились новые виды мошенничества, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.

«Как это ни печально, но находятся те, кто использует сложившуюся ситуацию для своего обогащения. Жертвами мошенников может стать самая доверчивая категория нашего общества – люди пенсионного возраста, - рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова. – Пока все, кто столкнулись с такой ситуацией, проявили бдительность, не пустив мошенников». Министерство социальной политики края обращает внимание граждан, что любой визит социального работника происходит только после личного обращения за определённой услугой. Если люди обращаются на горячую линию за помощью социальных работников, то через некоторое время с ними обязательно свяжется представитель Комплексного центра социального обслуживания за уточнением деталей услуги. Если же необходима помощь волонтёров, то каждой заявке присваивается определённый номер, который волонтёр, прибыв к адресату, должен назвать. «Конечно, социальный работник может по собственной инициативе оказать дополнительную помощь пожилым людям, которые непосредственно находятся на его надомном обслуживании. Но этих сотрудников получатели социальных услуг знают лично», - добавила Ирина Пастухова. Чтобы не стать жертвами мошенников, следует: — доверять только официальным данным. Получить полную и оперативную информацию о коронавирусе можно по телефону горячей линии: 8-800-200-82-42; — не открывать дверь незнакомцам. Даже если они представляются сотрудниками какого-либо органа, всегда нужно просить предоставить документы. Социальные работники приходят на дом только после личного обращения гражданина; — в случае мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Просмотров:219 На горячую линию министерства социальной политики Красноярского края поступили первые сообщения о новом виде мошенничества. Злоумышленники ходят по подъездам, звонят в квартиры пожилых людей, представляются социальными работниками и предлагают различные услуги, такие как дезинфекция жилья, предоставление лекарств по льготным ценам, выдача за деньги юбилейных медалей, почётных знаков и поздравительных открыток.«Как это ни печально, но находятся те, кто использует сложившуюся ситуацию для своего обогащения. Жертвами мошенников может стать самая доверчивая категория нашего общества – люди пенсионного возраста, - рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова. – Пока все, кто столкнулись с такой ситуацией, проявили бдительность, не пустив мошенников».Министерство социальной политики края обращает внимание граждан, что любой визит социального работника происходит только после личного обращения за определённой услугой.Если люди обращаются на горячую линию за помощью социальных работников, то через некоторое время с ними обязательно свяжется представитель Комплексного центра социального обслуживания за уточнением деталей услуги. Если же необходима помощь волонтёров, то каждой заявке присваивается определённый номер, который волонтёр, прибыв к адресату, должен назвать.«Конечно, социальный работник может по собственной инициативе оказать дополнительную помощь пожилым людям, которые непосредственно находятся на его надомном обслуживании. Но этих сотрудников получатели социальных услуг знают лично», - добавила Ирина Пастухова.Чтобы не стать жертвами мошенников, следует:— доверять только официальным данным. Получить полную и оперативную информацию о коронавирусе можно по телефону горячей линии: 8-800-200-82-42;— не открывать дверь незнакомцам. Даже если они представляются сотрудниками какого-либо органа, всегда нужно просить предоставить документы. Социальные работники приходят на дом только после личного обращения гражданина;— в случае мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.