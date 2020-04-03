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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:54 Сегодня в инфекционном отделении Норильской городской больницы № 2 (ул. Кирова, 23) с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся пять пациентов.
16:53 Полицейские проверяют граждан, находящихся на самоизоляции в домашних условиях.
16:24 NordStar открыл продажу авиабилетов на регулярные рейсы осенне-зимнего расписания полётов для самолётов Boeing 737-800 по 15 направлениям.
16:20 В Красноярске появились новые виды мошенничества, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.
15:03 Северные территории Красноярского края обеспечены всеми запасами и медикаментами, которые позволяют надежно функционировать объектам жизнеобеспечения до навигации 2020 года.
14:55 Владимир Потанин заявил, что финансовое положение "Норникеля" до 2023 года останется стабильным.
14:33 Красноярский край может стать крупнейшим в России производителем полезных органических продуктов.
14:11 Роспотребнадзор рассказал о правилах уборки в квартире, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
13:31 Тепло, но не аномально. В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель.
13:05 В Красноярском крае началось перечисление праздничных выплат к 9 Мая.
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