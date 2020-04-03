Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43117

3 апреля 2020, 16:24



NordStar открыл продажу авиабилетов на регулярные рейсы осенне-зимнего расписания полётов для самолётов Boeing 737-800 по 15 направлениям.

Из Норильска будут выполняться ежедневные полёты в Красноярск и Москву, улететь в Санкт-Петербург можно будет два раза в неделю. Также жители Норильска смогут приобрести авиабилеты на еженедельные рейсы в Новосибирск, Краснодар, Абакан, Уфу, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи. Из Москвы ежедневно будут выполняться рейсы авиакомпании NordStar в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Красноярск и Норильск, а также два раза в неделю в Санкт-Петербург, с удобными стыковками для дальнейших разлётов по любому из данных направлений. Уже сейчас можно приобрести авиабилеты на ежедневные рейсы из Красноярска в Москву и Норильск на период действия осенне-зимнего расписания. В ближайшее время будет открыта продажа на региональные рейсы, выполняемые на самолетах ATR 42-500. В условиях сложившейся ситуации в стране и повышенных профилактических мер в области здравоохранения авиакомпания NordStar рекомендует пассажирам воспользоваться бесконтактными способами покупки авиабилетов – на сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении, по телефону контактного центра авиакомпании NordStar 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2). Фото Сергея Гортмана

Просмотров:201 Зимнее расписание будет действовать в период с 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года. В нем сохранены наиболее востребованные и традиционные круглогодичные маршруты в города российских регионов.Из Норильска будут выполняться ежедневные полёты в Красноярск и Москву, улететь в Санкт-Петербург можно будет два раза в неделю. Также жители Норильска смогут приобрести авиабилеты на еженедельные рейсы в Новосибирск, Краснодар, Абакан, Уфу, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи. Из Москвы ежедневно будут выполняться рейсы авиакомпании NordStar в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Красноярск и Норильск, а также два раза в неделю в Санкт-Петербург, с удобными стыковками для дальнейших разлётов по любому из данных направлений.Уже сейчас можно приобрести авиабилеты на ежедневные рейсы из Красноярска в Москву и Норильск на период действия осенне-зимнего расписания. В ближайшее время будет открыта продажа на региональные рейсы, выполняемые на самолетах ATR 42-500.В условиях сложившейся ситуации в стране и повышенных профилактических мер в области здравоохранения авиакомпания NordStar рекомендует пассажирам воспользоваться бесконтактными способами покупки авиабилетов – на сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении, по телефону контактного центра авиакомпании NordStar 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2).Фото Сергея Гортмана