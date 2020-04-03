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3 апреля 2020, 16:53



Полицейские проверяют граждан, находящихся на самоизоляции в домашних условиях.

Сотрудники отдела МВД России по г. Норильску обеспечивают контроль за соблюдением норильчанами, вернувшимися из-за границы, наложенных на них обязанностей по соблюдению режима самоизоляции в домашних условиях. В целях безопасности полицейские посещают граждан по месту жительства в средствах индивидуальной защиты – перчатках и масках. В ходе бесед интересуются их самочувствием, а также как проходит режим самоизоляции. Режим самоизоляции – это необходимая мера, которая гарантирует безопасность. Также инспекторы дорожно-патрульной службы проверяют соблюдение предписаний и ограничений всеобщего режима самоизоляции в период пандемии. Сотрудники ГИБДД уточняют маршрут следования, цель и причины передвижения водителей, пассажиров и пешеходов. При патрулировании наряды ДПС с помощью громкоговорителей информируют граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Проверки и усиленное патрулирование продолжатся до особого распоряжения.

Просмотров:256 Сотрудники отдела МВД России по г. Норильску обеспечивают контроль за соблюдением норильчанами, вернувшимися из-за границы, наложенных на них обязанностей по соблюдению режима самоизоляции в домашних условиях.В целях безопасности полицейские посещают граждан по месту жительства в средствах индивидуальной защиты – перчатках и масках. В ходе бесед интересуются их самочувствием, а также как проходит режим самоизоляции. Режим самоизоляции – это необходимая мера, которая гарантирует безопасность.Также инспекторы дорожно-патрульной службы проверяют соблюдение предписаний и ограничений всеобщего режима самоизоляции в период пандемии. Сотрудники ГИБДД уточняют маршрут следования, цель и причины передвижения водителей, пассажиров и пешеходов.При патрулировании наряды ДПС с помощью громкоговорителей информируют граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции.Проверки и усиленное патрулирование продолжатся до особого распоряжения.