Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43119

3 апреля 2020, 17:54



Сегодня в инфекционном отделении Норильской городской больницы № 2 (ул. Кирова, 23) с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся пять пациентов.

Пациенты размещены на первом этаже в мельцеровских боксах, полностью изолированных от других помещений больницы, с отдельным входом с улицы. «Симптомов заболевания у них никаких нет, в лечении они не нуждаются, но в министерстве здравоохранения Красноярского края принято решение госпитализировать всех, у кого анализ показал положительный результат», - пояснил Калинин. Эти пациенты выявлены поликлиникой № 1 Центрального района Норильска и поликлиникой № 2 района Талнах. Схема проста: Роспотребнадзор пересылает списки тех, кто был за границей, и тех, кто мог быть в контакте с заболевшими, в медучреждения. Специальная бригада, в состав которой входит врач и медсестра, направляются по адресам, упомянутым в этих списках, и берут мазки из зева и носа. Все мазки аккумулируются в инфекционной больнице, и специально выделенный сотрудник, помощник эпидемиолога, все эти пробы определённым образом подготавливает, упаковывает, и часть проб уходит в Красноярск в Центр гигиены и эпидемиологии, часть исследуется в лаборатории детской больницы. На сегодня это единственная уполномоченная лаборатория в Норильске, которая пока может проводить такие исследования. Что касается тест-систем – они позволяют в течение четырёх часов сделать анализ и определить, у кого есть признаки вируса, а у кого - нет. Но в любом случае положительные результаты перепроверяются дважды. Анализы пока делаются лицам, которые пересекали границу или были непосредственно в контакте с заболевшими. «С сегодняшнего дня мы приступили к развёртыванию специализированного базового госпиталя для лечения коронавирусной инфекции, - рассказал Калинин. – Сейчас на третьем и четвёртом этажах нет ни одного больного, все либо выписаны, либо переведены в другие учреждения или на амбулаторное лечение. Никакой эпидемиологической опасности здесь сейчас нет. Что подтверждает моё нахождение без маски». Мельцеровских боксов в больнице всего три. При полной загрузке там могут находиться 12 пациентов. Если их будет больше, их разместят на третьем и четвертом этажах. Сейчас как раз идут подготовительные работы. «Благодаря Заполярному филиалу «Норникеля» сегодня в больнице проводятся работы, которые не финансировались десятки лет, - рассказал главврач. - В порядке благотворительной помощи производятся работы по разводке кислорода, по разводке дополнительного электрического оборудования для подключения аппаратов ИВЛ, в случае нахождения у нас больных с коронавирусной инфекцией тяжелой и средней тяжести. Больница получила дополнительное оборудование – часть временно передала межрайонная городская больница № 1 и 20 аппаратов приобрел Заполярный филиал «Норникеля». Всего же аппаратов ИВЛ у нас будет 28. Пока службы «Норильскэнергоремонта» занимаются тем, чтобы адаптировать их к нашим кислородным системам». При полном развёртывании госпиталя в нём может находиться до 80 больных одновременно. 56 коек – реанимационные, из них 28 - для респираторной поддержки с использованием аппаратов ИВЛ. Из них 14 коек для инвазивной искусственной вентиляции лёгких – интубационная трубка вставляется в трахею и через неё подаётся воздушная смесь. И 14 коек для неинвазивной вентиляции лёгких, то есть через маску, в зависимости от тяжести состояния и от наличия пневмонии. «У нас в больнице два реаниматолога, - ответил Калинин на вопрос об укомплектованности специалистами. – Но ещё один реаниматолог при необходимости перейдёт к нам на время из психоневрологического диспансера, один – из детской больницы, и готовы нам подсобить до четырёх реаниматологов 1-й межрайонной больницы». Калинин признался, что существуют планы Б и С на случай, если заболевших будет больше, но сейчас говорить о них вообще не стоит, это преждевременно. «Для того чтобы нарастание заболеваемости не превысило возможности оказания медицинской помощи, норильчане должны свести к минимуму контакты с окружающими, - напомнил доктор. – Ведь люди, у которых заболевание протекает бессимптомно, даже не подозревают о том, что они являются носителями и могут заражать других. Поэтому и предприняты властями страны, региона и города такие жёсткие меры, призванные разделить людей. Благодаря режиму самоизоляции для всех высока вероятность того, что развернутых коек хватит, а может даже они все и не будут заполнены. Но мы готовы к любому развитию событий. В городе регулярно проводится заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и там принимаются своевременные решения, задействуются все структуры. Очень большое участие принимает Заполярный филиал «Норникеля» - без его помощи мы бы не справились». Также Константин Эдуардович поделился советами, которые помогут норильчанам с большой степенью вероятности защититься от инфицирования. «Заходя в магазин, аптеку, поликлинику, пользуясь общественным транспортом и такси, нужно думать о том, что рядом с вами могут находиться люди, у которых заболевание протекает бессимптомно и которые могут вас заразить. Но паниковать при этом не стоит. Достаточно надеть обычные медицинские маски и резиновые перчатки. Специальные респираторы с повышенной степенью защиты при таких контактах не требуются. Дело в том, что инфекция эта не просто воздушная, а воздушно-капельная, и от жидкости прекрасно защитит и обычная маска, но кратковременно. Она годна два часа, а при большом скоплении народа не более 20 минут, потом её надо менять. Перчатки могут защитить дольше. Приходя домой, нужно обработать дезинфицирующим средством перчатки, снять маску, потом одежду, потом уже снять перчатки, снова обработать руки – можно их просто хорошо помыть. Методика мытья рук сейчас по всем каналам телевидения и в интернете демонстрируется. Уверен, норильчане уже научились правильно мыть руки. На улице же заразиться практически невозможно. Поэтому надевать маску на открытом воздухе можно только для того, чтобы чувствовать себя более защищённым психологически». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:355 Главный врач больницы Константин Калинин отметил, что для повторного исследования биологический материал этих норильчан отправлен в Красноярск в Центр гигиены и эпидемиологии Красноярского края.Пациенты размещены на первом этаже в мельцеровских боксах, полностью изолированных от других помещений больницы, с отдельным входом с улицы.«Симптомов заболевания у них никаких нет, в лечении они не нуждаются, но в министерстве здравоохранения Красноярского края принято решение госпитализировать всех, у кого анализ показал положительный результат», - пояснил Калинин.Эти пациенты выявлены поликлиникой № 1 Центрального района Норильска и поликлиникой № 2 района Талнах. Схема проста: Роспотребнадзор пересылает списки тех, кто был за границей, и тех, кто мог быть в контакте с заболевшими, в медучреждения. Специальная бригада, в состав которой входит врач и медсестра, направляются по адресам, упомянутым в этих списках, и берут мазки из зева и носа. Все мазки аккумулируются в инфекционной больнице, и специально выделенный сотрудник, помощник эпидемиолога, все эти пробы определённым образом подготавливает, упаковывает, и часть проб уходит в Красноярск в Центр гигиены и эпидемиологии, часть исследуется в лаборатории детской больницы. На сегодня это единственная уполномоченная лаборатория в Норильске, которая пока может проводить такие исследования.Что касается тест-систем – они позволяют в течение четырёх часов сделать анализ и определить, у кого есть признаки вируса, а у кого - нет. Но в любом случае положительные результаты перепроверяются дважды. Анализы пока делаются лицам, которые пересекали границу или были непосредственно в контакте с заболевшими.«С сегодняшнего дня мы приступили к развёртыванию специализированного базового госпиталя для лечения коронавирусной инфекции, - рассказал Калинин. – Сейчас на третьем и четвёртом этажах нет ни одного больного, все либо выписаны, либо переведены в другие учреждения или на амбулаторное лечение. Никакой эпидемиологической опасности здесь сейчас нет. Что подтверждает моё нахождение без маски».Мельцеровских боксов в больнице всего три. При полной загрузке там могут находиться 12 пациентов. Если их будет больше, их разместят на третьем и четвертом этажах. Сейчас как раз идут подготовительные работы.«Благодаря Заполярному филиалу «Норникеля» сегодня в больнице проводятся работы, которые не финансировались десятки лет, - рассказал главврач. - В порядке благотворительной помощи производятся работы по разводке кислорода, по разводке дополнительного электрического оборудования для подключения аппаратов ИВЛ, в случае нахождения у нас больных с коронавирусной инфекцией тяжелой и средней тяжести. Больница получила дополнительное оборудование – часть временно передала межрайонная городская больница № 1 и 20 аппаратов приобрел Заполярный филиал «Норникеля». Всего же аппаратов ИВЛ у нас будет 28. Пока службы «Норильскэнергоремонта» занимаются тем, чтобы адаптировать их к нашим кислородным системам».При полном развёртывании госпиталя в нём может находиться до 80 больных одновременно. 56 коек – реанимационные, из них 28 - для респираторной поддержки с использованием аппаратов ИВЛ. Из них 14 коек для инвазивной искусственной вентиляции лёгких – интубационная трубка вставляется в трахею и через неё подаётся воздушная смесь. И 14 коек для неинвазивной вентиляции лёгких, то есть через маску, в зависимости от тяжести состояния и от наличия пневмонии.«У нас в больнице два реаниматолога, - ответил Калинин на вопрос об укомплектованности специалистами. – Но ещё один реаниматолог при необходимости перейдёт к нам на время из психоневрологического диспансера, один – из детской больницы, и готовы нам подсобить до четырёх реаниматологов 1-й межрайонной больницы».Калинин признался, что существуют планы Б и С на случай, если заболевших будет больше, но сейчас говорить о них вообще не стоит, это преждевременно.«Для того чтобы нарастание заболеваемости не превысило возможности оказания медицинской помощи, норильчане должны свести к минимуму контакты с окружающими, - напомнил доктор. – Ведь люди, у которых заболевание протекает бессимптомно, даже не подозревают о том, что они являются носителями и могут заражать других. Поэтому и предприняты властями страны, региона и города такие жёсткие меры, призванные разделить людей. Благодаря режиму самоизоляции для всех высока вероятность того, что развернутых коек хватит, а может даже они все и не будут заполнены. Но мы готовы к любому развитию событий.В городе регулярно проводится заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и там принимаются своевременные решения, задействуются все структуры. Очень большое участие принимает Заполярный филиал «Норникеля» - без его помощи мы бы не справились».Также Константин Эдуардович поделился советами, которые помогут норильчанам с большой степенью вероятности защититься от инфицирования.«Заходя в магазин, аптеку, поликлинику, пользуясь общественным транспортом и такси, нужно думать о том, что рядом с вами могут находиться люди, у которых заболевание протекает бессимптомно и которые могут вас заразить. Но паниковать при этом не стоит. Достаточно надеть обычные медицинские маски и резиновые перчатки. Специальные респираторы с повышенной степенью защиты при таких контактах не требуются. Дело в том, что инфекция эта не просто воздушная, а воздушно-капельная, и от жидкости прекрасно защитит и обычная маска, но кратковременно. Она годна два часа, а при большом скоплении народа не более 20 минут, потом её надо менять. Перчатки могут защитить дольше. Приходя домой, нужно обработать дезинфицирующим средством перчатки, снять маску, потом одежду, потом уже снять перчатки, снова обработать руки – можно их просто хорошо помыть. Методика мытья рук сейчас по всем каналам телевидения и в интернете демонстрируется. Уверен, норильчане уже научились правильно мыть руки. На улице же заразиться практически невозможно. Поэтому надевать маску на открытом воздухе можно только для того, чтобы чувствовать себя более защищённым психологически».Фото Владимира Макушкина