Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43120

4 апреля 2020, 18:33



Глава Красноярского края обратился к жителям.

- режим самоизоляции будет действовать в полном объёме до особого распоряжения. Запрещено выходить из дома без уважительной причины; - не исключаются дополнительные ограничения в случае необходимости - контроль въезда и выезда из городов со сложной эпидемиологической обстановкой. В то же время для ряда населенных пунктов в северных территориях этот режим можно ослабить. По каждому будут приниматься отдельные решения; - список организаций, деятельность которых будет разрешена со следующей недели, существенно расширен. В их числе непрерывно действующие предприятия энергетики и теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания; печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и другие; - принят пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, до минимума снизятся ставки налогов по упрощённой системе налогообложения и ставки по единому налогу на вменённый доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде государственного и муниципального имущества; - разработан ряд социальных мер: выплата пособий по безработице, размер которых возрастёт в полтора раза. Увеличится адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Ресурсным организациям рекомендовано предоставлять коммунальные услуги, даже если они не оплачены, а на задолженность не должна начисляться пеня. В своём обращении губернатор отметил, что, несмотря на принятое решение о возобновлении работы многих организаций, риск эпидемии всё ещё сохраняется. Противостоять ей, соблюдая санитарные нормы, сокращая контакты и придерживаясь всех мер профилактики, - личная ответственность каждого. Полный текст обращения и принятых указов опубликован на портале krskstate.ru. Фото: gornovosti.ru

Просмотров:241 Александр Усс обратился к жителям Красноярского края. Цитируем главное:- режим самоизоляции будет действовать в полном объёме до особого распоряжения. Запрещено выходить из дома без уважительной причины;- не исключаются дополнительные ограничения в случае необходимости - контроль въезда и выезда из городов со сложной эпидемиологической обстановкой. В то же время для ряда населенных пунктов в северных территориях этот режим можно ослабить. По каждому будут приниматься отдельные решения;- список организаций, деятельность которых будет разрешена со следующей недели, существенно расширен. В их числе непрерывно действующие предприятия энергетики и теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания; печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и другие;- принят пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, до минимума снизятся ставки налогов по упрощённой системе налогообложения и ставки по единому налогу на вменённый доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде государственного и муниципального имущества;- разработан ряд социальных мер: выплата пособий по безработице, размер которых возрастёт в полтора раза. Увеличится адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Ресурсным организациям рекомендовано предоставлять коммунальные услуги, даже если они не оплачены, а на задолженность не должна начисляться пеня.В своём обращении губернатор отметил, что, несмотря на принятое решение о возобновлении работы многих организаций, риск эпидемии всё ещё сохраняется. Противостоять ей, соблюдая санитарные нормы, сокращая контакты и придерживаясь всех мер профилактики, - личная ответственность каждого.Полный текст обращения и принятых указов опубликован на портале krskstate.ru.Фото: gornovosti.ru