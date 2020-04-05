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5 апреля 2020, 13:34

С 6 апреля в детских садах начнут работать дежурные группы.


Информация опубликована на сайте администрации Норильска.
С 6 апреля 2020 года на территории муниципального образования город Норильск будет обеспечена работа дежурных групп во всех детских садах (за исключением детского сада № 5 «Норильчонок») для воспитанников, родители которых работают в организациях трудовых сфер, в отношении которых решениями президента Российской Федерации и Указом губернатора № 81-уг от 04.04.2020 не были приняты ограничительные меры.
Прием детей будет осуществляться при предоставлении совместно проживающими с ребёнком родителями (законными представителями) справок с места работы, подтверждающих непрерывный цикл производства или фактическое нахождение работника на рабочем месте в рабочее время во время работы детского сада.
Список организаций, в отношении которых не были приняты ограничительные меры:
1) Непрерывно действующие организации, в том числе:
а) в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения;
б) организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;
в) организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения, организации атомной промышленности;
г) строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
д) организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг;
е) организации сельскохозяйственной отрасли Красноярского края, в том числе осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также организации, занятые на весенних полевых работах;
2) медицинские организации и организации социального обслуживания;
3) организации, осуществляющие доставку аптечных товаров;
4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
5) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
6) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
7) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе организации, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также организации, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;
8) организации в сфере обращения с отходами производства и потребления;
9) организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения, включая организации, выполняющие работу по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, в том числе по обслуживанию лифтов и подъемных платформ для инвалидов, выполнению работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, организации, обеспечивающие доставку твердого топлива;
10) организации, обеспечивающие производство и (или) доставку продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;
11) организации системы нефтепродуктообеспечения, нефтеперерабатывающие организации, организации металлургического производства;
12) микрофинансовые организации, являющиеся субъектами поддержки инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;
13) организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения;
14) организации строительной отрасли края, осуществляющие строительство объектов государственной собственности края в соответствии с перечнем строек и объектов и мероприятиями государственных программ Красноярского края, а также осуществляющие строительство жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов;
15) организации дорожной отрасли Красноярского края;
16) организации, осуществляющие деятельность в сферах лесозаготовки и лесопереработки на территории Красноярского края;
17) организации, оказывающие услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;
18) организации в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь;
19) организации, осуществляющие производство и издание печатных и электронных средств массовой информации;
20) организации, оказывающие услуги по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг;
21) иные организации, определяемые правительством Красноярского края с учетом социально-экономической обстановки на территории Красноярского края.
Фото сайта babyzzz.ru
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