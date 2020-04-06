Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43122

6 апреля 2020, 11:39



Досуговые учреждения и объекты индустрии красоты останутся закрытыми до 30 апреля.

- продуктовым магазинам; - аптекам и аптечным пунктам; - специализированным магазинам непродовольственных товаров первой необходимости; - предприятиям, осуществляющим дистанционную торговлю; - предприятиям по продаже бензина, дизельного топлива, автозапчастей и сжиженного природного газа; - столовым для работников организаций, продолжающих деятельность; - объектам розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов); - зоомагазинам; - объектам розничной торговли сигаретами. Деятельность салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением, деятельность ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений должна быть приостановлена до 30 апреля 2020 года. Издан соответствующий указ губернатора. Фото Ирины Яринской

Просмотров:286 В связи с предпринимаемыми мерами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, в настоящее время осуществлять свою деятельность разрешено:- продуктовым магазинам;- аптекам и аптечным пунктам;- специализированным магазинам непродовольственных товаров первой необходимости;- предприятиям, осуществляющим дистанционную торговлю;- предприятиям по продаже бензина, дизельного топлива, автозапчастей и сжиженного природного газа;- столовым для работников организаций, продолжающих деятельность;- объектам розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);- зоомагазинам;- объектам розничной торговли сигаретами.Деятельность салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением, деятельность ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений должна быть приостановлена до 30 апреля 2020 года. Издан соответствующий указ губернатора.Фото Ирины Яринской