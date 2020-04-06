Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43123

6 апреля 2020, 11:43



Все прибывающие в Норильск из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться минимум на 14 дней со дня прибытия.

В случае появления респираторных симптомов приехавшим следует вызвать медиков на дом, не посещая поликлиники и больницы. Принятые меры связаны с тем, что, по состоянию на 5 апреля, в Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков распространения инфекции. Фото: аэропорт "Норильск"

Просмотров:305 Соответствующее постановление вчера подписал главный санитарный врач Красноярского края. Работодатель должен обеспечить сотруднику режим самоизоляции - об этом говорится в Постановлении правительства края № 192-п.В случае появления респираторных симптомов приехавшим следует вызвать медиков на дом, не посещая поликлиники и больницы.Принятые меры связаны с тем, что, по состоянию на 5 апреля, в Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков распространения инфекции.Фото: аэропорт "Норильск"