Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43125

6 апреля 2020, 12:08



Роспотребнадзор: предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у одного из пяти норильчан, ранее помещенных в инфекционную больницу.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 6 599 человек. За последние сутки взяты под наблюдение 208 человек. Сняты с медицинского наблюдения 5 866 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки - 648. Обследованы всего 9 207 человек. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует жителям обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:1721 По состоянию на 9 часов 6 апреля 2020 года, в Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них пять человек выздоровели. За последние сутки диагноз поставлен трём красноярцам и одному жителю Железногорска. Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у 7 человек (в том числе один из Норильска), сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Под медицинским наблюдением на дому находятся 6 599 человек. За последние сутки взяты под наблюдение 208 человек. Сняты с медицинского наблюдения 5 866 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки - 648. Обследованы всего 9 207 человек.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует жителям обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики.Фото Владимира Макушкина