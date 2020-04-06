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6 апреля 2020, 12:15



Сокращение перевозок зимой Дудинский порт компенсирует летом.

Грузооборот порта Мурманск сократился на 9,1 процента - до 9,7 млн тонн, грузооборот порта Варандей уменьшился на 5,5 процента, составив 1,17 млн тонн, спад перевалки грузов в порту Кандалакша составил вообще 82,3 процента, а в морском порту Дудинка - 4,8 процента. В этом перечне в плюсе оказались порт Сабетта, нарастивший перевалку грузов на 12 процентов - до 4,79 млн тонн, и Архангельск, прибавивший 39,8 процента - до 477,5 тыс. тонн. Сложившуюся ситуацию по морским портам Арктики специалисты объясняют снижением спроса на уголь в Европе, падением цен на нефть и медленным развитием ледокольного флота. Впрочем, порт Дудинка можно рассматривать в этой статистике отдельно. Снижение морских перевозок в зимние месяцы портовики Заполярного транспортного филиала «Норникеля» могут с лихвой компенсировать в речную навигацию, когда в низовьях Енисея ожидается большое количество грузов, предназначенных для строительства в рамках реализации «Серного проекта» в Норильске. К примеру, уже сейчас на Надеждинском металлургическом заводе готовятся получать и складировать на своих площадях максимальное количество грузов и оборудования под новое перспективное строительство. Доставлять в Норильск грузы всегда было дешевле рекой. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:444 Грузооборот портов Арктического бассейна России по итогам первых зимних месяцев 2020 года стал меньше аналогичного периода прошлого года на 4,2 процента, сообщают эксперты Ассоциации морских торговых портов.Грузооборот порта Мурманск сократился на 9,1 процента - до 9,7 млн тонн, грузооборот порта Варандей уменьшился на 5,5 процента, составив 1,17 млн тонн, спад перевалки грузов в порту Кандалакша составил вообще 82,3 процента, а в морском порту Дудинка - 4,8 процента.В этом перечне в плюсе оказались порт Сабетта, нарастивший перевалку грузов на 12 процентов - до 4,79 млн тонн, и Архангельск, прибавивший 39,8 процента - до 477,5 тыс. тонн.Сложившуюся ситуацию по морским портам Арктики специалисты объясняют снижением спроса на уголь в Европе, падением цен на нефть и медленным развитием ледокольного флота.Впрочем, порт Дудинка можно рассматривать в этой статистике отдельно. Снижение морских перевозок в зимние месяцы портовики Заполярного транспортного филиала «Норникеля» могут с лихвой компенсировать в речную навигацию, когда в низовьях Енисея ожидается большое количество грузов, предназначенных для строительства в рамках реализации «Серного проекта» в Норильске. К примеру, уже сейчас на Надеждинском металлургическом заводе готовятся получать и складировать на своих площадях максимальное количество грузов и оборудования под новое перспективное строительство. Доставлять в Норильск грузы всегда было дешевле рекой.Фото Дениса Кожевникова