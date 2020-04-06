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6 апреля 2020, 13:11



Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг до конца года.

Как пишут газеты, приостанавливается начисление пеней за несвоевременную уплату жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт россиянами, а также выплат по договорам ресурсоснабжения управляющими компаниями и товариществами собственников. Кроме того, постановление временно запретило отключать неплательщикам доступ к услугам, рассказали источники изданий. Правительство получило право с 1 апреля устанавливать особенности начисления пени и взыскания штрафов в случае неполной или несвоевременной платы за жилищно-коммунальные услуги, напоминают «Ведомости». Такое положение содержится в принятых поправках к закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Часть россиян может воспринять отмену пеней как повод не платить за услуги, приводят «Ведомости» позицию ресурсоснабжающих предприятий. «Интер РАО» опасается серьезного роста дебиторской задолженности. Если энергетики недополучат средства, то не смогут закупать топливо, ремонтировать оборудование, платить налоги и сборы, заявила компания. Рост неплатежей поставит под угрозу будущий отопительный сезон, уплату налогов, подключение новых потребителей и создаст цепочку невыплат, которая затронет смежные отрасли, пишет газета со ссылкой на письма компаний Мишустину. Они предупредили, что все это приведет к «катастрофическим последствиям, возврату отрасли на десятки лет назад, к отсутствию у граждан условий для безопасного проживания», цитируют «Ведомости». Энергетики предложили вводить льготы адресно: например, для людей старше 65 лет, заболевших или тех, чьи доходы снизились из-за пандемии. Также они попросили Кабмин проконтролировать выплаты бюджетных учреждений.

Просмотров:423 Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года - премьер-министр Михаил Мишустин подписал такое постановление 2 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники «Ведомостей» и «Коммерсанта». Документ еще не опубликован. Кроме того, временно запрещено отключать неплательщикам доступ к услугам. Энергетики недовольны и опасаются резкого роста неплатежей.Как пишут газеты, приостанавливается начисление пеней за несвоевременную уплату жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт россиянами, а также выплат по договорам ресурсоснабжения управляющими компаниями и товариществами собственников. Кроме того, постановление временно запретило отключать неплательщикам доступ к услугам, рассказали источники изданий.Правительство получило право с 1 апреля устанавливать особенности начисления пени и взыскания штрафов в случае неполной или несвоевременной платы за жилищно-коммунальные услуги, напоминают «Ведомости». Такое положение содержится в принятых поправках к закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.Часть россиян может воспринять отмену пеней как повод не платить за услуги, приводят «Ведомости» позицию ресурсоснабжающих предприятий. «Интер РАО» опасается серьезного роста дебиторской задолженности. Если энергетики недополучат средства, то не смогут закупать топливо, ремонтировать оборудование, платить налоги и сборы, заявила компания. Рост неплатежей поставит под угрозу будущий отопительный сезон, уплату налогов, подключение новых потребителей и создаст цепочку невыплат, которая затронет смежные отрасли, пишет газета со ссылкой на письма компаний Мишустину. Они предупредили, что все это приведет к «катастрофическим последствиям, возврату отрасли на десятки лет назад, к отсутствию у граждан условий для безопасного проживания», цитируют «Ведомости».Энергетики предложили вводить льготы адресно: например, для людей старше 65 лет, заболевших или тех, чьи доходы снизились из-за пандемии. Также они попросили Кабмин проконтролировать выплаты бюджетных учреждений.