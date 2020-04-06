Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43128

6 апреля 2020, 13:14



Жилищники напоминают, как, будучи в карантине, не копить долги за жилищно-коммунальные услуги.

У «бесконтактных» способов оплаты есть альтернатива: через банкомат; через кассы отдела по расчётам за ЖКУ РКЦ (режим работы можно узнать на сайте РКЦ); через кассу банка - при наличии платёжного документа (за операцию взимается процент от суммы платежа). Свой лицевой счёт и информацию о работе отделов по расчётам за ЖКУ «РКЦ» можно получить по номеру: 45-65-01 - офис МУП «РКЦ», а также в кассах РКЦ своих управляющих компаний. Информация о работе отделов регистрационного учёта граждан МУП «РКЦ» будет размещена на сайте ркцнорильск.рф.

Просмотров:301 Способов несколько: через сайт управляющей компании; через сайт РКЦ Норильска ркцнорильск.рф - по карте любого банка, инструкция — на сайте; через QR-код (его можно найти на платежной квитанции); через Сбербанк-онлайн (потребуется ввести адрес или лицевой счёт); подключить автоплатёж; через удержание из заработной платы - для сотрудников ПАО «Норникель» и администрации города.У «бесконтактных» способов оплаты есть альтернатива:через банкомат; через кассы отдела по расчётам за ЖКУ РКЦ (режим работы можно узнать на сайте РКЦ); через кассу банка - при наличии платёжного документа (за операцию взимается процент от суммы платежа).Свой лицевой счёт и информацию о работе отделов по расчётам за ЖКУ «РКЦ» можно получить по номеру:45-65-01 - офис МУП «РКЦ», а также в кассах РКЦ своих управляющих компаний.Информация о работе отделов регистрационного учёта граждан МУП «РКЦ» будет размещена на сайте ркцнорильск.рф.