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6 апреля 2020, 13:53



РЖД временно сократили сроки предпродажи билетов на поезда дальнего следования.

Эти сроки возвращены к нормативным значениям: оформление проездных документов осуществляется не позднее 45 суток до даты отправления поезда. Напомним, что с 2016 года у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток, с 10 декабря 2017 — до 90 суток, а с 1 апреля 2019 года на некоторые поезда она была увеличена до 120 суток. Как пояснили в пресс-службе «РЖД», прежние условия продажи билетов вступят в силу после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия. Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00. Фото: zen.yandex.ru

Просмотров:225 Учитывая тенденцию снижения пассажиропотока и увеличения количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать свои путешествия, холдинг «РЖД» принял решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года.Эти сроки возвращены к нормативным значениям: оформление проездных документов осуществляется не позднее 45 суток до даты отправления поезда. Напомним, что с 2016 года у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток, с 10 декабря 2017 — до 90 суток, а с 1 апреля 2019 года на некоторые поезда она была увеличена до 120 суток.Как пояснили в пресс-службе «РЖД», прежние условия продажи билетов вступят в силу после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия.Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.Фото: zen.yandex.ru