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6 апреля 2020, 13:55



Территориальные отделения социальной защиты в крае переходят на временный режим работы.

«В каждом территориальном отделении организовано несколько телефонных линий, по которым можно заказать обратный звонок. Для этого достаточно назвать интересующую тему и номер телефона для обратной связи. Каждому гражданину обязательно перезвонят и проконсультируют, а также помогут подготовить необходимый пакет документов, составить заявление, согласовать способ подачи заявления и время. Документы могут быть приняты как в электронном виде через портал госуслуг, так и на личном приеме. Если гражданину назначено конкретное время подачи заявления в территориальном отделении, напоминаем, что необходимо заранее составить объяснительную о прерывании режима самоизоляции и иметь при себе документ, удостоверяющий личность», – пояснила директор краевого управления социальной защиты населения Ирина Фоминых. Номера телефонов территориальных отделений социальной защиты населения размещены на сайте министерства социальной политики Красноярского края. Напомним, что на прошлой неделе решено автоматически продлить ряд ранее предоставленных социальных льгот и выплат: субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, детских пособий, пособий семьям с детьми, в которых родители – инвалиды. Таким образом, получателям этих выплат не придется обращаться в территориальные отделения соцзащиты вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Просмотров:294 С сегодняшнего дня, 6 апреля, территориальные отделения соцзащиты в крае временно меняют режим своей работы. В период распространения коронавирусной инфекции на территории края прием граждан будет проводиться только по записи, сообщает официальный портал Красноярского края.«В каждом территориальном отделении организовано несколько телефонных линий, по которым можно заказать обратный звонок. Для этого достаточно назвать интересующую тему и номер телефона для обратной связи. Каждому гражданину обязательно перезвонят и проконсультируют, а также помогут подготовить необходимый пакет документов, составить заявление, согласовать способ подачи заявления и время. Документы могут быть приняты как в электронном виде через портал госуслуг, так и на личном приеме. Если гражданину назначено конкретное время подачи заявления в территориальном отделении, напоминаем, что необходимо заранее составить объяснительную о прерывании режима самоизоляции и иметь при себе документ, удостоверяющий личность», – пояснила директор краевого управления социальной защиты населения Ирина Фоминых.Номера телефонов территориальных отделений социальной защиты населения размещены на сайте министерства социальной политики Красноярского края.Напомним, что на прошлой неделе решено автоматически продлить ряд ранее предоставленных социальных льгот и выплат: субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, детских пособий, пособий семьям с детьми, в которых родители – инвалиды. Таким образом, получателям этих выплат не придется обращаться в территориальные отделения соцзащиты вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.