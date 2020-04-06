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6 апреля 2020, 14:56



Норильчанин предстанет перед судом за повторное управление автомобилем, будучи нетрезвым.

На автолюбителя завели теперь уже уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде. Фото из открытых источников

Просмотров:215 В феврале пьяного 41-летнего водителя «Тойоты» задержали и отстранили от управления. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2018-м он уже совершил подобный проступок. Тогда его оштрафовали на 200 тысяч и запретили ему садиться за руль в течение 1,5 лет. И этот срок на момент очередного нарушения ещё не истёк.На автолюбителя завели теперь уже уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.Фото из открытых источников