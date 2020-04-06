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6 апреля 2020, 17:04

КНР направила гуманитарную помощь Красноярскому краю.


Об этом сообщает портал krskstate.ru
Из провинции Хэйлунцзян уже прибыли в Красноярск 50 000 одноразовых медицинских масок и 300 защитных костюмов. Провинция Хэйлунцзян стала первым регионом Китая, который поддержал край в борьбе с эпидемией COVID-19 и направил гуманитарный груз. Средства индивидуальной защиты будут переданы врачам краевых медучреждений.
Отметим, что этот жест стал ответным - ранее, в январе 2020 года, Красноярский край стал одним из первых в России, кто оказал поддержку провинции Хэйлунцзян, когда КНР впервые столкнулась с угрозой распространения коронавируса нового типа.
Красноярский край и провинцию Хэйлунцзян связывают долгосрочные дружеские связи. История сотрудничества между регионами насчитывает более 20 лет. В марте 2019 года в рамках Красноярского экономического форума было пролонгировано соглашение между правительством Красноярского края и народным правительством провинции Хэйлунцзян об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.
Фото krskstate.ru
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    Список новостей

 6 апреля 2020 
17:04   В марте в Норильске родились 185 детишек. 17:04   КНР направила гуманитарную помощь Красноярскому краю.
14:56   Норильчанин предстанет перед судом за повторное управление автомобилем, будучи нетрезвым. 13:55   Территориальные отделения социальной защиты в крае переходят на временный режим работы.
13:53   РЖД временно сократили сроки предпродажи билетов на поезда дальнего следования. 13:14   Жилищники напоминают, как, будучи в карантине, не копить долги за жилищно-коммунальные услуги.
13:11   Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг до конца года. 12:15   Сокращение перевозок зимой Дудинский порт компенсирует летом.
12:08   Роспотребнадзор: предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у одного из пяти норильчан, ранее помещенных в инфекционную больницу. 11:43   Все прибывающие в Норильск из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться минимум на 14 дней со дня прибытия.
11:39   Досуговые учреждения и объекты индустрии красоты останутся закрытыми до 30 апреля.

 5 апреля 2020 
13:34   С 6 апреля в детских садах начнут работать дежурные группы.

 4 апреля 2020 
18:33   Глава Красноярского края обратился к жителям.

 3 апреля 2020 
17:54   Сегодня в инфекционном отделении Норильской городской больницы № 2 (ул. Кирова, 23) с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся пять пациентов. 16:53   Полицейские проверяют граждан, находящихся на самоизоляции в домашних условиях.
16:24   NordStar открыл продажу авиабилетов на регулярные рейсы осенне-зимнего расписания полётов для самолётов Boeing 737-800 по 15 направлениям. 16:20   В Красноярске появились новые виды мошенничества, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.
15:03   Северные территории Красноярского края обеспечены всеми запасами и медикаментами, которые позволяют надежно функционировать объектам жизнеобеспечения до навигации 2020 года. 14:55   Владимир Потанин заявил, что финансовое положение "Норникеля" до 2023 года останется стабильным.
14:33   Красноярский край может стать крупнейшим в России производителем полезных органических продуктов. 14:11   Роспотребнадзор рассказал о правилах уборки в квартире, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
13:31   Тепло, но не аномально. В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель. 13:05   В Красноярском крае началось перечисление праздничных выплат к 9 Мая.
12:53   В Арктике завершилось формирование «военного интернета». 12:46   «На дачу и в ветклинику — можно»: правительство ответило на самые частые вопросы по режиму самоизоляции.
12:02   Оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

 2 апреля 2020 
22:04   До 30 апреля - не работаем. Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. 17:29   Владимир Путин вновь обратится к россиянам сегодня после 16.00.
16:30   В Красноярском крае ограничивают продажу алкоголя на время самоизоляции. 15:48   В Красноярске и Норильске откроются лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.
14:30   В Красноярском крае утверждён порядок соблюдения гражданами режима самоизоляции. 14:15   Ринат Ахметчин: «Я требую: оставайтесь дома! От коронавируса не защищён никто».
13:42   Старт переписи населения в труднодоступных районах России перенесён. 13:21   «РобоНикель» совместно со школой робототехники Cyber Class запустил для своих учеников дистанционное обучение.
13:20   Вузы проведут дни открытых дверей дистанционно. 13:18   АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей, чтобы научить эффективному ведению бизнеса в интернете.
13:13   В Норильск доставлены все лифты трёхлетнего плана капремонта. 12:28   АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей.
12:28   Российский футбольный союз продлил приостановку всех соревнований до 31 мая. 10:02   В Норильске зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте городской администрации.

 1 апреля 2020 
18:39   Ансамбль современного танца «Фристайл» стал лауреатом третьей степени на международном конкурсе хореографического искусства «Берег талантов» в ... 18:14   Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Льва Нетто, судьба которого тесно связана с историей Норильска.
18:04   Завтра, 2 апреля, изменится режим работы светофоров на двух норильских перекрёстках. 16:50   Норильские полицейские на патрульных автомобилях призывают граждан оставаться дома.
16:09   В Красноярском крае количество заболевших коронавирусом достигло 20. Среди них двое детей. 15:57   Долг Родине. Сегодня в России начался призыв на военную службу, однако сроки отправки новобранцев к месту службы сдвинуты.
15:26   Памятки по часам. Главные часы Красноярска, которые местные жители называют «Красноярский биг-бен», стали транслировать призыв к жителям оставаться дома. 15:24   Из-за всеобщего карантина режим работы поликлиник и больниц меняется.
15:18   Держим уровень. Власти Красноярского края выделят в 2020 году на субсидирование авиаперевозок в районах Крайнего Севера 159,9 млн рублей. 14:37   Форпост под присмотром. На Диксоне построят базу подводных лодок.




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