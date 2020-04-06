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6 апреля 2020, 17:04



КНР направила гуманитарную помощь Красноярскому краю.

Из провинции Хэйлунцзян уже прибыли в Красноярск 50 000 одноразовых медицинских масок и 300 защитных костюмов. Провинция Хэйлунцзян стала первым регионом Китая, который поддержал край в борьбе с эпидемией COVID-19 и направил гуманитарный груз. Средства индивидуальной защиты будут переданы врачам краевых медучреждений. Отметим, что этот жест стал ответным - ранее, в январе 2020 года, Красноярский край стал одним из первых в России, кто оказал поддержку провинции Хэйлунцзян, когда КНР впервые столкнулась с угрозой распространения коронавируса нового типа. Красноярский край и провинцию Хэйлунцзян связывают долгосрочные дружеские связи. История сотрудничества между регионами насчитывает более 20 лет. В марте 2019 года в рамках Красноярского экономического форума было пролонгировано соглашение между правительством Красноярского края и народным правительством провинции Хэйлунцзян об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Фото krskstate.ru

Просмотров:181 Об этом сообщает портал krskstate.ruИз провинции Хэйлунцзян уже прибыли в Красноярск 50 000 одноразовых медицинских масок и 300 защитных костюмов. Провинция Хэйлунцзян стала первым регионом Китая, который поддержал край в борьбе с эпидемией COVID-19 и направил гуманитарный груз. Средства индивидуальной защиты будут переданы врачам краевых медучреждений.Отметим, что этот жест стал ответным - ранее, в январе 2020 года, Красноярский край стал одним из первых в России, кто оказал поддержку провинции Хэйлунцзян, когда КНР впервые столкнулась с угрозой распространения коронавируса нового типа.Красноярский край и провинцию Хэйлунцзян связывают долгосрочные дружеские связи. История сотрудничества между регионами насчитывает более 20 лет. В марте 2019 года в рамках Красноярского экономического форума было пролонгировано соглашение между правительством Красноярского края и народным правительством провинции Хэйлунцзян об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.Фото krskstate.ru