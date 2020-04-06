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6 апреля 2020, 17:04



В марте в Норильске родились 185 детишек.

Для большинства рожениц это были первые роды (71 мамочка), для 66 - вторые, а сразу для двоих – уже пятые. Всего же с начала года в Норильске родились 532 ребёнка: 253 мальчика и 279 девочек. Немало появилось на свет близнецов, чаще разнополые дети. За это время 188 женщин стали мамами впервые, для 205 это были вторые роды, для 104 человек – третьи, 25 женщин родили в четвёртый раз, четверо – в пятый. Чаще всего мамами норильчанки становились в возрасте 30-34 лет. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:342 По статистике норильского перинатального центра, в числе родившихся малышей 86 мальчиков и 99 девочек. Дважды на свет появлялись близнецовые пары – в одной – братья, в другой – сёстры. Чаще всего, в 54 случаях, мамами становились женщины в возрасте 25-29 лет, 51 - в возрасте 30-34 года. Одна мамочка перешагнула порог 45-летия, ещё одна родила в юном возрасте, попав в статистику 15-17-летних.Для большинства рожениц это были первые роды (71 мамочка), для 66 - вторые, а сразу для двоих – уже пятые.Всего же с начала года в Норильске родились 532 ребёнка: 253 мальчика и 279 девочек. Немало появилось на свет близнецов, чаще разнополые дети. За это время 188 женщин стали мамами впервые, для 205 это были вторые роды, для 104 человек – третьи, 25 женщин родили в четвёртый раз, четверо – в пятый. Чаще всего мамами норильчанки становились в возрасте 30-34 лет.Фото Дениса Кожевникова