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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:04 В марте в Норильске родились 185 детишек.
17:04 КНР направила гуманитарную помощь Красноярскому краю.
14:56 Норильчанин предстанет перед судом за повторное управление автомобилем, будучи нетрезвым.
13:55 Территориальные отделения социальной защиты в крае переходят на временный режим работы.
13:53 РЖД временно сократили сроки предпродажи билетов на поезда дальнего следования.
13:14 Жилищники напоминают, как, будучи в карантине, не копить долги за жилищно-коммунальные услуги.
13:11 Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг до конца года.
12:15 Сокращение перевозок зимой Дудинский порт компенсирует летом.
12:08 Роспотребнадзор: предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у одного из пяти норильчан, ранее помещенных в инфекционную больницу.
11:43 Все прибывающие в Норильск из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться минимум на 14 дней со дня прибытия.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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