Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43134
7 апреля 2020, 11:15

Агентство развития Норильска запускает YouTube-канал.


Уже сейчас на нём можно найти прошедшие вебинары курса event-компетенций Академии креативных индустрий и для предпринимателей – о том, как перевести бизнес в онлайн. В будущем на канале появятся записи лекций, проводимых на Кухне городских идей АРН или при его участии, а еще видеоролики с фестивалей и других событий, организованных Агентством развития Норильска.
Присоединиться к онлайн-образованию и всегда быть в курсе событий Норильска и АРН можно, подписавшись на канал по ссылке https://www.youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg.
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    Список новостей

 7 апреля 2020 
12:24   Тренировка с баяном и шваброй, бег по лестнице и кошка вместо гантелей. Итоги конкурса "Мы в домике" подвели в Министерстве спорта Красноярского края. 11:55   В северо-восточной части Баренцева моря завершилась операция по спасению изо льда танкера «Варзуга».
11:41   Федеральное агентство по делам молодежи завершает прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов среди молодежи и вузов России. 11:38   Продолжается приём заявок на конкурс волонтёрских инициатив "Доброволец России – 2020". Грантовый фонд - 90 млн рублей.
11:15   Агентство развития Норильска запускает YouTube-канал.

 6 апреля 2020 
17:04   В марте в Норильске родились 185 детишек. 17:04   КНР направила гуманитарную помощь Красноярскому краю.
14:56   Норильчанин предстанет перед судом за повторное управление автомобилем, будучи нетрезвым. 13:55   Территориальные отделения социальной защиты в крае переходят на временный режим работы.
13:53   РЖД временно сократили сроки предпродажи билетов на поезда дальнего следования. 13:14   Жилищники напоминают, как, будучи в карантине, не копить долги за жилищно-коммунальные услуги.
13:11   Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг до конца года. 12:15   Сокращение перевозок зимой Дудинский порт компенсирует летом.
12:08   Роспотребнадзор: предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у одного из пяти норильчан, ранее помещенных в инфекционную больницу. 11:43   Все прибывающие в Норильск из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться минимум на 14 дней со дня прибытия.
11:39   Досуговые учреждения и объекты индустрии красоты останутся закрытыми до 30 апреля.

 5 апреля 2020 
13:34   С 6 апреля в детских садах начнут работать дежурные группы.

 4 апреля 2020 
18:33   Глава Красноярского края обратился к жителям.

 3 апреля 2020 
17:54   Сегодня в инфекционном отделении Норильской городской больницы № 2 (ул. Кирова, 23) с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся пять пациентов. 16:53   Полицейские проверяют граждан, находящихся на самоизоляции в домашних условиях.
16:24   NordStar открыл продажу авиабилетов на регулярные рейсы осенне-зимнего расписания полётов для самолётов Boeing 737-800 по 15 направлениям. 16:20   В Красноярске появились новые виды мошенничества, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.
15:03   Северные территории Красноярского края обеспечены всеми запасами и медикаментами, которые позволяют надежно функционировать объектам жизнеобеспечения до навигации 2020 года. 14:55   Владимир Потанин заявил, что финансовое положение "Норникеля" до 2023 года останется стабильным.
14:33   Красноярский край может стать крупнейшим в России производителем полезных органических продуктов. 14:11   Роспотребнадзор рассказал о правилах уборки в квартире, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
13:31   Тепло, но не аномально. В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель. 13:05   В Красноярском крае началось перечисление праздничных выплат к 9 Мая.
12:53   В Арктике завершилось формирование «военного интернета». 12:46   «На дачу и в ветклинику — можно»: правительство ответило на самые частые вопросы по режиму самоизоляции.
12:02   Оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

 2 апреля 2020 
22:04   До 30 апреля - не работаем. Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. 17:29   Владимир Путин вновь обратится к россиянам сегодня после 16.00.
16:30   В Красноярском крае ограничивают продажу алкоголя на время самоизоляции. 15:48   В Красноярске и Норильске откроются лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.
14:30   В Красноярском крае утверждён порядок соблюдения гражданами режима самоизоляции. 14:15   Ринат Ахметчин: «Я требую: оставайтесь дома! От коронавируса не защищён никто».
13:42   Старт переписи населения в труднодоступных районах России перенесён. 13:21   «РобоНикель» совместно со школой робототехники Cyber Class запустил для своих учеников дистанционное обучение.
13:20   Вузы проведут дни открытых дверей дистанционно. 13:18   АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей, чтобы научить эффективному ведению бизнеса в интернете.
13:13   В Норильск доставлены все лифты трёхлетнего плана капремонта. 12:28   АРН запускает цикл вебинаров для предпринимателей.
12:28   Российский футбольный союз продлил приостановку всех соревнований до 31 мая. 10:02   В Норильске зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте городской администрации.

 1 апреля 2020 
18:39   Ансамбль современного танца «Фристайл» стал лауреатом третьей степени на международном конкурсе хореографического искусства «Берег талантов» в ...




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