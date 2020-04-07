Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43134

7 апреля 2020, 11:15



Агентство развития Норильска запускает YouTube-канал.

Присоединиться к онлайн-образованию и всегда быть в курсе событий Норильска и АРН можно, подписавшись на канал по ссылке https://www.youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg.

Просмотров:99 Уже сейчас на нём можно найти прошедшие вебинары курса event-компетенций Академии креативных индустрий и для предпринимателей – о том, как перевести бизнес в онлайн. В будущем на канале появятся записи лекций, проводимых на Кухне городских идей АРН или при его участии, а еще видеоролики с фестивалей и других событий, организованных Агентством развития Норильска.Присоединиться к онлайн-образованию и всегда быть в курсе событий Норильска и АРН можно, подписавшись на канал по ссылке https://www.youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg.